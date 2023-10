Alicia Mayoral: “Los ciudadanos tenemos mucho que ver en todo esto, y sobre todo a la hora de elegir dos modelos tan marcados”

Alicia Mayoral, la vicegobernadora electa, compartió sus sensaciones y reflexiones en el día de las elecciones, cuando se acercó a votar en el colegio EPET N° 2.

“Todas las sensaciones democráticas, toda la responsabilidad, toda la mirada puesta en que se comenzó ordenadamente, en que pudimos cumplir en tiempo y en forma con la fiscalización, que es lo que nos preocupa primero, ¿no es cierto?, que cuando el ciudadano se acerca pueda ejercer y elegir su voto con tranquilidad”, expresó Mayoral.

La vicegobernadora electa también hizo un llamado a la participación ciudadana, resaltando la importancia del voto para el fortalecimiento de la democracia. “Así que bueno, la sensación es la de siempre, el mismo compromiso, los nervios del primer día, las mismas ganas, pero sí invitando a que se vote, por favor, que lo más importante es el fortalecimiento de la democracia”, afirmó.

Mayoral también comentó sobre el movimiento observado durante el día de las elecciones. “Vos sabés que ahí lo estaba hablando con el señor que estaba atrás, es raro. He pasado por varios lugares, para llegar acá ya casi me he recorrido todos los barrios y hay un movimiento constante, quizás no hay aglutinamiento de gente, pero el movimiento es constante, sí”, señaló.

La vicegobernadora electa también resaltó la importancia de estas elecciones para el futuro de la provincia y del país. “No tengas dudas, no tengas dudas que esto es más que importante, acá estamos de una u otra manera estamos eligiendo los vecinos del país, pero sí estamos totalmente atados, el país atado a la pampa, o sea que la responsabilidad es doble”, afirmó.

Mayoral también reflexionó sobre cómo la gente vota en estas elecciones en comparación con las PASO. “Yo creo que, vos sabés que nos ha pasado en estas semanas anteriores de decirte, yo no sabía que eran obligatorias, yo creo que cambió las ganas de ir a votar a la gente, la gente quiere elegir su gobernador, su intendente y también su presidente, así que yo estoy totalmente segura de que va a ser una fiesta democrática”, expresó.

Finalmente, la vicegobernadora electa se mostró optimista respecto al porcentaje de votación en estas elecciones. “Yo creo que sí, yo creo que debería, inclusive debería ser más grande, ahí estaríamos nosotros diciendo sí a la democracia, sí al fortalecimiento de estos 40 años de democracia, porque no todo está en manos del Estado, nosotros los ciudadanos también tenemos mucho que ver en todo esto, y sobre todo a la hora de elegir dos modelos tan marcados”, concluyó la vicegobernadora electa, Alicia Mayoral.