Alicia Mayoral en Lonquimay: « ¡ que noche Teté, que noche ¡ »

El miércoles a la noche luego de la presentación de la lista del Frejupa en Lonquimay y una vez finalizados los discursos de los candidatos locales llegó el turno de la actual diputada y candidata a vicegobernadora Alicia Mayoral quien llegó al corazón de todos los lonquimayenses con su habitual discurso llano y emotivo. Este es el texto completo que compartimos:

«Buenas noches compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, candidatos que son muchos, funcionarios, ¡ que noche Teté, que noche ¡ (en alusión a la candidata a jueza de paz Tete León de Cañada).

Bueno en principio agradecerles el cariño el respeto y el aguante de estar, la verdad es que no se veían tantos pero los invito a que se den vuelta, son muchos está colmado, y en principio le voy a agradecer a Manu, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme venir a conocer tu gente, tu lista tu equipo de trabajo».

«Pero vamos a comenzar por el principio, soy Alicia no es muy difícil hoy pero ayer quizás no sabían quien era. Soy Alicia tengo el orgullo de acompañar al Gobernador actual y a quien va a seguir siendo Gobernador el 14 de Mayo en La Pampa, Sergio Ziliotto, y es un terrible desafío, orgullo y lo digo con mucha alegría».

«Tengo muchas ganas de verlos, de abrazarlos, de estar de compartir. Es verdad los dias son cortos para la agenda que tenemos que es demasiado larga.

Pero bueno solo a modo de introducción y decirles que les traigo el saludo del gobernador que hoy se encuentra en General San Martín por que hay que dividir para estar en todos lados, un abrazo grande para cada uno de ustedes y en especial para vos Manu y tu lista».

«Pero voy a hablar de Manu y la verdad que se me escapa una sonrisa porque hay cosas que las sabemos nosotros y alguno más. Alguna vez Manu creyó que íbamos en avión. El venía bárbaro y en un momento se le quedó sin combustible y nosotros lo miramos en la oficina fue desafiante el tema, estaba el Piri, Silvina, y el empezó a remontar como los aviones en contra el viento y acá lo tenemos, ¡¡ que intendente, que intendente ¡¡.»

«Gran compañero, alguien con mucho compromiso, pero sobre todas las cosas lo que mas me enorgullece es por el cariño que tiene por cada uno de ustedes. Por la cantidad de proyectos que tiene para cada uno de ustedes, porque si bien este presente es bueno déjenlo soñar y acompáñenlo pero para acompañarlo ustedes van a decir pero si el ya está flaca que vení a decir, no para acompañarlo a Manu hay que transpirar esta camiseta, la de los concejales, la de Teté, tenemos que ir todos y todas a votar el 14 porque esta vez la elección es contra el mismo, el tiene que superar la cantidad de votos que sacó en el 2019.»

«Porque somos todos buenos muchachos pero el lomo nos lo cuentan a todos. Así que Manu va a conseguir tantas cosas para acá como votos consiga así que está en manos de ustedes la pelotita, yo no voto acá, vótenme. Lo que mas me conmueve es verlo en el día a día con ustedes, siempre tiene una sonrisa, y a veces hubo tiempo en el que todos sabemos que no tenía de que sonreír y sin embargo ahí estuvo. Así que yo quiero darle un abrazo inmenso a Camila, decirle que gracias porque siempre lo acompañó, pero también el la acompaño a ella en momentos difíciles.

Y nunca flaqueó, nunca fue a decirle a la Provincia lo que le pasaba, si fue a pedir para mejorar la calidad de vida de este Lonquimay, y para mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes».

«Nadie echa en cara nada, sino reconocen la gestión de un joven intendente con valor y con coraje, así que Manu el 14 de Mayo vos vas a trabajar incansablemente por tu lista. Y yo quiero que nos acompañen, a mi no me da verguenza pedir el voto, porque nosotros conocemos una sola cosa, Ziliotto yo y toda la lista, trabajar, trabajar y trabajar, les pido humildemente que acompañen la 502 enterita no hay tijeras compañeros en ningún lado de la provincia, tenemos que demostrar quienes somos y para que estamos, porque lo hemos demostrado pero queremos seguir soñando».

«Pero para soñar necesitamos de cada uno de ustedes que nos den la mano, por favor a votarnos el 14 queremos un triunfo contundente en Lonquimay y en toda la Provincia. Compañeros los abrazo, compañeras las abrazo, hasta siempre».