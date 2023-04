Alerta por tormentas fuertes y caída de granizo en Buenos Aires y otra provincia para este Viernes Santo

Las tormentas podrán estar acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Localidades de las provincias de Río Negro y Buenos Aires están bajo alerta amarilla por tormentas que pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Bajo esta advertencia se encuentra Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio y Valcheta; en Río Negro. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En la provincia de Buenos Aires, las localidades de Bahía Blanca, Patagones, oeste este de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist; tendrán tormentas durante la noche de hoy y madrugada del sábado.

Las recomendaciones

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

En caso de salir, utilizá un calzado firme y seguro.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.