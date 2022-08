Alberto: «Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga lo mismo»

El presidente dijo que «la que no quiere pensar en un indulto es Cristina» y dejó entrever que lo analiza.

Alberto Fernández afirmó este miércoles por la noche que Cristina Kirchner es «la que no quiere pensar en un indulto»por la causa Vialidad.

De este modo, el presidente dejó entrever en que él sí pensaba en el indulto, como reveló LPO en exclusiva, al menos hasta las presiones del entorno de la vicepresidenta.

«Viniendo para acá vi un tuit de Oscar Parrilli rechazando el indulto, que retuiteó Cristina. Entonces, llego a entender que la que no quiere un indulto es Cristina», dijo Alberto y aclaró que «el indulto es una rémora de las monarquías».

En declaraciones al canal TN, Alberto dijo que «en esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tenga ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen».

Sobre sus anteriores críticas a la herramienta del indulto, Alberto dijo que se refería a un contexto de una «Justicia en un sistema republicano que funciona pleno». Pero aclaró, relativizando sus críticas pasadas al indulto, que «tenemos una justicia que se parece mucho más a la justicia de una monarquía que a la Justicia de una democracia».

«Espero que el fiscal Luciani no haga lo mismo que Nisman», dijo Alberto y aseguró que el fiscal del caso AMIA se suicidó.

«Nunca se me pasó por la cabeza renunciar», dijo en otro tramo de la entrevista en A Dos Voces.

Fuente:LPO