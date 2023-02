Alberto Fernández y una cita de Perón sobre la unidad: «Que no tomen el poder aquellos que destruyen la Patria»

El presidente Alberto Fernández insistió con sus reclamos por reforzar la unidad al interior del Frente de Todos, al asegurar que el denominador común de las fuerzas de la coalición debe ser la necesidad de evitar el triunfo electoral de Juntos por el Cambio en las presidenciales.

Lo hizo desde Paraná, tras encabezar el acto de entrega de la vivienda 85 mil, y eligió una cita del expresidente Juan Domingo Perón desde el exilio publicada en Conocer a Perón, título de Juan Manuel Abal Medina.

«En un escrito de Perón que publica en una revista, llama a la unidad de todos los sectores para que los que destruyen a la patria no puedan ganar. Año 72, Perón en vida pedía eso. Perón les pedía a todos y señalaba que éramos muy distintos, pero que teníamos un común denominador que era que no tomen el poder aquellos que destruyen la patria«, vociferó desde la provincia de Entre Ríos junto al gobernador Gustavo Bordet.

En la misma línea, continuó: «Eso es más importante que todo. Lo leía y tenía ganas de firmarlo». Las expresiones del Presidente llegan el día después del anuncio de la conformación de una mesa del Frente de Todos para definir las estrategias electorales, y ante la presión del kirchnerismo para que se debata también el rumbo de la gestión del Gobierno.

Junto a los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, el mandatario recordó también a Antonio Cafiero, abuelo del actual canciller y exjefe de Gabinete de Ministros. «Estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida, y saben que aprendí, algo que repetía Cafiero, el abuelo: ‘Quien sueña solo, solo sueña, pero quien sueña con otros transforma al mundo’. Entonces los invito a soñar por la utopía de la igualdad», rememoró en referencia a su planteo.

Asimismo envió un mensaje a sus socios de la coalición, luego de sostener que no se inmiscuirá en la interna. “Les pido que esta vez no volvamos a ser otra batalla de Caseros, evitémosla, no nos dividamos más, trabajemos juntos. En la calle codo a codo, somos mucho más que dos”, indicó en referencia al enfrentamiento entre Juan José de Urquiza y Juan Manuel de Rosas

En otro pasaje del discurso, el mandatario repasó las complejidades que debió afrontar ante la pandemia y la guerra en Ucrania, pero se centró en los cuestionamientos contra la gestión del expresidente Mauricio Macri. «Durante los cuatro años en los que me precedieron se construyeron y entregaron 14 mil viviendas, y los créditos que se entregaron fueron los UBA que se actualizaban siguiendo al dólar», señaló.

“No es que prometemos. No ando besando el asfalto, prefiero que lo transiten camiones, autos, los que lo necesiten”, disparó en una clara referencia a cuando en 2019, Macri tocó el pavimente durante la inauguración del Paseo del Bajo, y aseguró que la pavimentación no era «relato».

Por último, el jefe de Estado sostuvo que su gestión no distingue entre líneas políticas, y aseguró que el acceso a la vivienda es para los argentinos por igual. «En ningún municipio preguntamos a quiénes votan porque más allá de quiénes gobiernan, los que viven son argentinos. Son ellos los que necesitan respuestas, no los gobernantes», concluyó.