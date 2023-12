Alberto Fernández quiere internas en el PJ: «Kicillof no nos representa a todos»

Fernández pidió ampliar el horizonte y encarar una nueva etapa en el PJ: «Por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003 ¿no? por qué no pensar en otros nombres».

El presidente Alberto Fernández se refirió al futuro del peronismo como oposición y consideró que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no es el dirigente que «represente a todos» los sectores dentro del espacio.

«No puede seguir pasando que sigamos con la idea de que vamos a juntarnos un grupo de dirigentes y resolvemos quién es el presidente del PJ», definió el Presidente a NA.

El presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.Foto NA: JUAN VARGAS.

El presidente y titular del PJ, Alberto Fernández, aseguró que cuando termine su mandato al frente del partido promoverá una interna para que la jefatura se defina entre todos los sectores.

«No puede seguir pasando que sigamos con la idea de que vamos a juntarnos un grupo de dirigentes y resolvemos quién es el presidente del PJ», recalcó Fernández.

En una entrevista con Noticias Argentinas, al ser consultado sobre si lo convencía Kicillof como líder de la oposición subrayó: «Es que no se si nos representa a todos, no tengo la impresión que nos represente a todos, es la verdad, lo digo con todo respeto. Hay otros sujetos políticos dentro del peronismo, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, «Coqui» Capitanich, tienen un futuro impresionante por delante, por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003 ¿no? por qué no pensar en otros nombres».

«Lo dije dos años antes que me parecía que cuando cumpliéramos 20 años en el escenario político con motivo de cumplir 20 años de la llegada de Néstor al gobierno nosotros teníamos que replantearnos muchas cosas para volver a sintonizar con la gente. Fue muy criticado, eso se parece mucho a eso de lograr una mejor armonía para que la gente nos escuche con otra música. Pero yo no se qué es la otra música de la que habla Axel, la mía es mucha más democracia interna, cero de personalismo y un gran debate en el peronismo, que nos de la identidad que hoy es confusa», agregó Fernández, en referencia a la frase de Kicillof sobre que había que «componer una nueva canción», lo que ser interpretó como un distanciamiento del kirchnerismo.

En una entrevista con Noticias Argentinas, sostuvo: «Hubo algo que no supimos sintonizar y debemos revisar. Por eso yo planteo esto que debemos analizar qué somos. Qué somos, eso hay que resolverlo».

Al ser consultado por esta agencia sobre si esta discusión la pensaba dar como presidente del PJ, el mandatario nacional expresó: «Yo soy un hombre de la política, toda mi vida hice política y seguiré haciendo política. No se si seré candidato de vuelta. Yo no vivo de la política, soy un abogado que tiene su estudio, diez años estuve sin tener un cargo público y estoy pensando en otras cosas hoy en día, en cómo vivir. Uno nunca se va de la política».

«Tenemos que elegir presidente (del PJ) a mediados de año y yo creo que sería buenísimo sostener la institucionalidad y promover una interna dentro del PJ, no un acuerdo entre dirigentes, porque uno de los problemas que tiene el PJ es que es una conferencia de partidos locales o vecinalistas y eso no funciona así. Hace que el PJ pierda proyecto de país, entonces por ejemplo cada gobernador adelanta su elección para desprenderse de la nacional, y eso no me parece que sea bueno», consideró Fernández.

«Los que queremos que la Argentina debe ir hacia un rumbo debemos estar juntos y en todo caso discutir con otros que piensen que hay que ir al mismo rumbo, pero por otro camino. Tenemos que discutirlo, lo que no puede seguir pasando que es sigamos con la idea de que vamos a juntarnos un grupo de dirigentes y resolvemos quién es el presidente del PJ», resaltó.

El titular del Justicialismo, en tanto, admitió que al partido le cuesta el debate interno porque cuando el peronismo está en el poder «nadie quiere que sea ruidoso para el gobierno y entonces dicen ´que vaya el Presidente directamente´, o ´que vaya el presidente del bloque a la provincia de Buenos Aires´».

Escrito por Mayra García

NA