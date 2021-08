Alberto Fernández en bicentenario de la UBA: «Es la prueba de cómo se puede construir una sociedad con una escala social ascendente»

El mandatario estuvo presente este jueves en la conmemoración por el 200° aniversario de la Universidad.

El presidente Alberto Fernández participó este jueves desde las 19 de la conmemoración por el 200° aniversario de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Recoleta.

El mandatario estuvo acompañado por el rector de la institución, Alberto Barbieri, y el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Ramiro Fernández Sarraf.

Durante el acto, se entregaron distinciones a 200 personalidades destacadas de la universidad pública, y durante la semana del bicentenario se realizará una muestra fotográfica con un recorrido por los 200 años de la UBA que estará exhibida al aire libre y para toda la comunidad en Plaza Houssay.

Entre los homenajeados se encuentran Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980; Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA; Rubén Eduardo Hallú, profesor emérito y ex rector de la UBA; Alberto Sileoni -exministro de Educación de la Nación (2009-2015); Paula Pareto, médica y yudoca olímpica; Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; Andrea Gamarnik, viróloga; Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Alberto Kornblihtt, investigador del Conicet, entre otros.

Al brindar su discurso, Fernández destacó que la sociedad argentina es «distinta» y puede «crecer en la pluralidad, diversidad y el respeto» porque la «educación pública existe» en el país. «Y eso es porque alguien, hace 200 años, fundó nuestra querida UBA», planteó el mandatario.

La UBA es «prueba ejemplar de cómo se puede construir una sociedad con una escala social ascendente», y consideró a esa casa de altos estudios un «lugar magnífico donde se puede encontrar respeto en la diversidad y pluralidad en grado extremo», indicó el jefe de Estado.

“La historia de la educación en Argentina debe llenarnos de orgullo”, afirmó el mandatario, que recordó sus años de estudiante, así como el paso de su padre y de sus hermanos por esa institución académica. “Toda mi vida está cruzada por la historia de la UBA, que es un lugar magnífico, donde uno puede encontrar respeto en la diversidad, la pluralidad en grado extremo, donde uno puede aprender, puede encontrar mecanismos de desarrollo y que es una prueba ejemplar de cómo se pueda construir una sociedad con una escala social ascendente”, aseguró.

Fernández destacó que “la universidad no hubiera sido lo que es si en 1949 no hubiera logrado su gratuidad, algo central para el conocimiento y para el desarrollo del conocimiento argentino, porque permitió que los hijos de los obreros pudieran estudiar, que accedieran todos y que no haya una condición económica que limite la posibilidad de estudiar y aumentar nuestro conocimiento”.

También valoró que el ex presidente Raúl Alfonsín “hizo irrestricto el ingreso a la universidad y así se amplió el espacio de libertad para acceder al estudio universitario”.

“Toda mi vida estaré agradecido a lo que esta universidad me ha dado, no me van alcanzar los días de mi vida para darle gracias a esta facultad y a esta universidad y mi modo de retribuirlo es transmitiendo a otros lo que otros me enseñaron”, sostuvo el Presidente.

A su turno, Barbieri destacó que la UBA “puso en práctica una política de movilidad social ascendente única que permitió que miles de hijos de trabajadores pudieran ingresar a la universidad y completar sus estudios universitarios, haciendo que esa política permanezca en el tiempo y sea patrimonio colectivo de todo el pueblo argentino”.

“Por eso queremos reafirmar nuestros conceptos y principios básicos que son que consideramos a la educación universitaria como un derecho humano, como un bien público y social y como un deber indelegable del Estado”, señaló el rector.

Durante el acto, el Presidente entregó, junto a Barbieri, una medalla conmemorativa al artista y defensor de los derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel. Además, 200 personalidades destacadas de la universidad pública recibieron una distinción y se realizó un show artístico que fue transmitido por streaming y a través de redes sociales para toda la comunidad educativa.

A lo largo de toda la semana del bicentenario se realizará una muestra fotográfica con un recorrido por los 200 años de la UBA que estará exhibida al aire libre en Plaza Houssay.