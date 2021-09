Alberto Cormillot fue papá a los 83 años: nació Emilio

Su esposa, Estefanía Pasquini, dio a luz al pequeño este viernes y ambos se encuentran en buen estado de salud.

Alberto Cormillot anunció con mucha felicidad el nacimiento de su hijo Emilio, fruto de su relación con su esposa, la nutricionista Estefanía Pasquini. Con un mensaje a través de las redes sociales, el flamante padre confirmó la feliz noticia.

“Nació Emilio. A las 00:05 del 17/9/2021. Este perfecto. ¡Estefi también! ¡¡¡Somos mamá y papá!!!”, publicó Cormillot que, a sus 82 años, ya era padre de Adrián, de 47, y de Renée, de 54.

A principios de septiembre, Pasquini había compartido un tierno posteo en su cuenta de Instagram: “Así se nos van las últimas fotos con panza”, comentó junto a dos fotos de la pareja.

“A dos semanas de conocer a nuestro Emilio y pasar a ser tres en la casa, hoy pensaba ‘en días sale’… Y me agarró una sensación rara…. La de… Ya no puedo ‘cuidarlo’ tanto como ahora que está en mi panza… Ahora va a estar expuesto al exterior”, reflexionó la nutricionista.

“Y ahora arranca la lucha conmigo misma para no sobreprotegerlo, para no volverlo loco con mis cuidados insoportables, porque realmente el es un cristal para mi, que costó tanto, que no entra en mi cabeza que algo o alguien pueda hacerle mal… la de saber que no me puedo quedarme toda una noche mirando que este bien…saber que no puedo solucionarle la vida, que voy a tener que dejar que se golpeé y que aprenda, acompañarlo de la Mejor manera, dándole herramientas, pero no haciendo por él”, agregó sobre su rol como madre.

Consideró: “No voy a ser la primer ni única mamá que sienta esto… Pero recién ahora lo comprendo, este sentimiento de ‘daría hasta lo que no tengo por el’».

“Nos podremos equivocar como padres… Pero siempre lo que hagamos va a ser desde el amor más puro y si algo me hace feliz es saber que tenemos una red de amigos, familia, con abuelos, padrinos, primos y más que lo esperamos para llenarlo de amor”, finalizó.