Al Hilal de Ramón Díaz eliminó al Flamengo y es finalista del Mundial de Clubes

El Flamengo de Brasil perdió por 3-2 ante el Al Hilal, que es dirigido por Ramón Díaz, en el Stade Ibn Battouta en Tánger, Marruecos por las semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA y quedó eliminado del certamen intercontinental.

El “Mengao” clasificó a esta competición al consagrarse campeón de la Copa Libertadores de América 2022 ante el Athletico Paranaense en el Estadio Monumental de Guayaquil en Ecuador mientras que, el equipo saudita accedió al conquistar la Liga de Campeones de Asía 2021 al vencer 2-0 al Pohang Steelers de Corea del Sur en el Estadio Rey Fahd de Riad en Arabia Saudita.

“Al-Za’eem” golpeó de entrada y, a los cuatro minutos, se puso en ventaja en el partido con el gol de Salem Al Dawsari -recordado por darle el triunfo a los saudíes ante Argentina en el Mundial de Qatar- pero, a los 20, Pedro puso el 1-1 para el equipo carioca que sufrió la expulsión de Gerson en el minuto 47 de la primera parte. A los 49, nuevamente el número 29 del equipo árabe anotó y marcó el 2-1.

Ya en la segunda parte, los dirigidos por el ex director técnico de River no bajaron el ritmo hasta borrar al equipo brasileño del encuentro con el 3-1 del argentino, ex Racing y Atlético de Madrid, Luciano Vietto pero en el minuto 46, el equipo de Vitor Pereira descontó, nuevamente, mediante la capacidad goleadora de Pedro que no alcanzó y el equipo árabe se terminó clasificando a la final.

Con este resultado, el Al Hilal se enfrentará el próximo sábado en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat ante el ganador de la semifinal entre el Real Madrid -campeón de la Champions League 2021/22- y el Al Ahly de Egipto -Subcampeón de la Liga de Campeones de África 2021/22- en la final del certamen intercontinental. El perdedor de este cruce entre españoles y egipcios, se disputará el tercer puesto ante el Flamengo.