Ajuste en la TV Pública: suspenden dos noticieros y dan de baja programas tercerizados

Los programas conducidos por Ernestina Pais, Coco Sily, Luli Trujllo y Pablo Caruso no seguirán al aire.

La TV Pública realizó un ajuste mediante varios recortes de presupuesto para reducir el déficit, que en 2023 se había disparado por encima de los $20.000 millones. En este marco, se suspendieron dos noticieros y se dieron de baja programas tercerizados.

La medida impactó contra los dos noticieros de la medianoche y de los fines de semana, sumado a que no se enviaron móviles a la Costa para cubrir la temporada, así como tampoco se renovaron la mayoría de los programas tercerizados.

En la TV Pública no seguirán los programas que conducían Ernestina Pais («Mañanas Públicas»), Coco Sily («Noches de Mente») y Luli Trujllo y Pablo Caruso («Desiguales») , según publicó el periodista Alejandro Alfie en Clarín. Sí seguirá al aire «Cocineros Argentinos».

El director de Radio y Televisión Argentina (RTA) y actual presidente transitorio de la TV Pública, Javier Monte, también finalizó con el sistema de tercerización de los programas, excepto el de Turismo Carretera. Según Alfie, durante la gestión de Rosario Lufrano y Osvaldo Santoro «se multiplicaron los acuerdos millonarios con productoras privadas que realizaban los programas de televisión».

«Al no mandar los móviles a la Costa, nos ahorramos $10 millones por mes, el levantamiento del Noticiero del fin de semana nos permite bajar otros $36 millones; y con las horas extras y el plus nocturno que teníamos en el Noticiero de la medianoche superamos en total los $50 millones de ahorro para este mes, solo con esas medidas», indicó una fuente cercana a las autoridades del canal.

A su vez, la misma fuente anunció que «peligra la transmisión de Cosquín por falta de fondos»: «Estamos negociando con cada festival, para que cada uno asuma los gastos de producción y distribución. Nosotros solo mandamos un productor y tomamos la señal que produzca cada festival», aclaró.

Entre otros ajustes, también se cortaron las horas extras de los empleados de la TV Pública que no trabajen en el noticiero.

Estas medidas se suman a las ya empleadas en Radio Nacional, donde no se renovaron los contratos de 500 empleados. Allí, los empleados los empleados realizaron una asamblea general y resolvieron un «plan de lucha» para oponerse a la no renovación de los contratos. En la TV Pública, una periodista a la que no le renovaron el contrato ya mandó un telegrama considerándose despedida.