Ahora el PRO anunció que apoyará el veto de Javier Milei a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

En sintonía con el mensaje de Mauricio Macri, su partido salió este domingo a respaldar la decisión del Gobierno de Javier Milei.

Luego de votar a favor en el Senado, y las críticas de Mauricio Macri a los senadores, el PRO lanzó un comunicado este domingo para declarar su apoyo al veto del presidente Javier Milei a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria sancionada en el Congreso.

Tras el anuncio del mandatario, y el mensaje de Macri, desde el partido calificaron como «una ley inapropiada», en referencia al aumento del 8,1% a los haberes jubilatorios; y coincidieron con el Gobierno en que «el equilibrio fiscal es innegociable».

«Ninguna fórmula de aumento a los jubilados va a funcionar si no se arregla antes la economía. La historia de los últimos años lo demuestra», sostuvo el partido en un comunicado

El partido explicó además por qué sus legisladores votaron en contra del DNU que aumentaba los fondos reservados para el servicio de inteligencia SIDE.

«Acompañamos las medidas macroeconómicas que está llevando a cabo el presidente Milei y también nos sentimos libres de tener discrepancias sobre aspectos institucionales con los que no estamos de acuerdo. No alentamos los atajos, porque sabemos que, a la larga, dañan el sistema que sostiene la democracia, la república y la libertad de los argentinos», agregaron desde el PRO.

También resaltaron que «más allá de las acciones que a veces requieren las técnicas legislativas, el PRO siempre ha mantenido un compromiso con una visión del país basada en el crecimiento, la libertad y la democracia».

El comunicado completo del PRO a favor del veto presidencial

«Es un momento importante para que desde el PRO ratifiquemos los valores que nos unen. El principal es trabajar siempre por el cambio y apoyarlo con generosidad donde esté sucediendo. Eso significa hacer lo correcto sin especular sobre las conveniencias particulares. Más allá de las acciones que a veces requieren las técnicas legislativas, el PRO siempre ha mantenido un compromiso con una visión del país basada en el crecimiento, la libertad y la democracia. Por eso, acompañamos las medidas macroeconómicas que está llevando a cabo el presidente Milei y también nos sentimos libres de tener discrepancias sobre aspectos institucionales con los que no estamos de acuerdo. No alentamos los atajos, porque sabemos que, a la larga, dañan el sistema que sostiene la democracia, la república y la libertad de los argentinos. En este sentido, esta semana votamos en Diputados contra el DNU que aumentaba los fondos reservados de la SIDE. En la situación actual, el equilibrio fiscal es innegociable. Ninguna fórmula de aumento a los jubilados va a funcionar si no se arregla antes la economía. La historia de los últimos años lo demuestra. El PRO declara su apoyo al veto del Presidente Milei a esta ley inapropiada».