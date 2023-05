Agustoni celebró su 104° aniversario con obras concretadas y reconocimientos a pioneros

Autoridades del Gobierno provincial acompañaron esta mañana el acto por el 104° aniversario de la localidad de Agustoni, oportunidad en la que se destacó que el pueblo cuenta, a partir de la ejecución de 10 cuadras de asfalto, con la posibilidad de que el 95% de las vecinas y vecinos disfruten de ese servicio frente a sus viviendas.

Participaron de la ceremonia el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, la vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, intendentes de localidades vecinas (Fernanda Alonso, de General Pico; Marcelo Achaval, de Coronel Hilario Lagos; y Ariel Castaldo, de Villa Mirasol), la directora de Asuntos Municipales, Claudia Godoy, vocales, autoridades policiales, sanitarias, representantes de instituciones intermedias, delegaciones escolares, vecinos y vecinas, quienes fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Fomento, Federico Bogarín.

Dando comienzo se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino para luego dar paso a las palabras del jefe comunal y del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, luego fue el turno de una presentación del ballet municipal para finalizar con el cumpleaños feliz para el pueblo de Agustoni.

Ariel Rauschenberger

En nombre del Gobierno provincial, el ministro acercó el saludo del gobernador Sergio Ziliotto, oportunidad en la que destacó la emoción que refleja cada aniversario, “Agustoni, como la mayoría de los pueblos, nació con motivo del ferrocarril, la producción agropecuaria es su base económica y como todos los pueblos de La Pampa se caracteriza por su buena gente. Cada día, con la actividad cultural, con su historia, pone en valor lo que significa esa pampeaneidad que construimos entre todos”.

Ariel Rauschenberger agradeció esta posibilidad de poder acompañarlos, recordando que en febrero del año pasado estuvo en la localidad poniendo en marcha el Puesto Digital, solicitado por el presidente de la Comisión de Fomento, “en esto de la calidad de vida que queremos tener para todos los pueblos de La Pampa un Puesto Digital significa que los habitantes del pueblo no tengan que ir a otro lugar para tramitar el DNI, el Pasaporte, un cambio de domicilio”.

Tras agradecer el cariño de la gente, hizo particular hincapié en la importante obra de asfalto, que permite que el 95% de los vecinos y vecinas cuenten con este servicio, “eso demuestra el compromiso de Federico con su pueblo”.

Otro hecho destacado fue la puesta en marcha del Colegio Secundario, permitiendo que los chicos y chicas del pueblo no tengan que viajar a Dorila, “eso es inclusión, calidad de vida, arraigo, es parte de esa equidad que pregonamos desde el Gobierno de La Pampa desde hace 40 años, desde el Justicialismo y desde este Gobierno que encabeza el gobernador Sergio Ziliotto”.

A modo de cierre felicitó al jefe comunal por la reelección y al pueblo de Agustoni por haberse expresado en las urnas, “para que Agustoni siga creciendo está el compromiso del gobernador, que como siempre dice, pueden contar con nosotros”.

Federico Bogarín

“Nos encontramos un año más, juntos, en este aniversario. Esta jornada es muy especial porque compartimos el mismo sentir, hoy no hay diferencias entre nosotros, ni de partidos políticos ni de credos religiosos, todos los que estamos acá tenemos un sentimiento común y el orgullo y gratitud de ser agustinenses. Esta celebración tiene un sentido muy especial porque además de unirnos estamos inaugurando 7 cuadras de asfalto completas y la repavimentación de otras 3, lo pudimos lograr gracias al compromiso de nuestro gobernador, a la Secretaría de Asuntos Municipales y dicha obra se llevó a cabo con el Organismo Descentralizado de la Planta de Asfalto de General Pico, aprovecho para saludar y agradecer, el unir nuestros esfuerzos, a la intendenta Fernanda Alonso, que hoy nos acompaña”.

La inversión para el asfalto fue de más de 62 millones de pesos, gratuito para los vecinos y vecinas y permitiendo que el 95% de los y las frentistas tengan asfalto.

Otro punto destacado por Bogarín fueron las tareas desde el Plan Energético “El camino es LED”, que permitió el recambio del total de las luminarias de sodio por tecnología LED, “reduciendo notablemente el consumo energético”.

Además, con enorme satisfacción sostuvo que por primera vez, en 104 años de historia, “Agustoni cuenta con un Secundario propio, dictándose en nuestra localidad, el martes de esta semana le dimos la bienvenida a nuestros jóvenes del ciclo básico y agradecemos a toda la comunidad educativa por el esfuerzo realizado”.

Agradeció también a las personas que el último domingo validaron la gestión de gobierno local, “para que Agustoni siga creciendo los próximos 4 años, tenemos un proyecto mancomunado, por el cual trabajaremos para que nuestros vecinos y vecinas tengan mejores servicios y oportunidades, para lograr una mejor calidad de vida”.

Los agradecimientos continuaron con el personal de la Comisión de Fomento, con las instituciones intermedias y se tomó un tiempo para dirigirse a los jóvenes de la localidad, a quienes pidió que se involucren en las problemáticas cotidianas, “sean críticos, observen, cuestionen y analicen, creando sus propias opiniones y hacerlas saber. No tengan miedo a involucrarse porque ustedes son el futuro de nuestro pueblo”.

Finalmente dijo que el objetivo del equipo de trabajo es “la felicidad de todos, Agustoni, tierra de brazos abiertos, mi lugar en el mundo, lugar donde nací, crecí y elijo ver crecer a mis hijos. Me siento orgulloso de vivir aquí, feliz cumpleaños Agustoni y que viva nuestro pueblo”.