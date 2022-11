“Aguante” a Argentina en el cierre anual del Cumelén en Colonia Barón

El Salón de Usos Múltiples de Colonia Barón se vistió de celeste y blanco ya que cerca de mil personas mayores participaron del cierre anual de los centros Cumelén de distintos puntos de la Provincia.

La totalidad de los concurrentes lo hicieron con camisetas de Argentina o con distintivos celestes y blancos en vísperas del partido de la selección nacional en Qatar. Asistió la intendenta municipal, Sonia Luego, quien estuvo acompañada por la directora de Personas Mayores, del Ministerio de Desarrollo Social, María Silvia González.

La intendenta municipal consideró a la Agencia Provincial de Noticias que “fue un cierre espectacular de año para las actividades del Cumelén con cerca de mil personas presentes, todos los años es un éxito el cierre que se hace en nuestra localidad”.

Opinó que “luego de tres años de no poder realizar nada, por la pandemia, finalmente hoy pudimos cerrar el año como corresponde y con la asistencia de muchísimos centros Cumelén de distintos puntos del interior y por supuesto nuestras personas mayores haciendo de anfitrión”.

Contó que “el centro Cumelén de Colonia Barón realiza muchas actividades culturales, recreativas y deportivas y hoy con la presencia de una amiga, Silvia González quien es la directora de Personas Mayores de la Provincia”.

Informó que “el grupo local es de aproximadamente 30 personas que han participado de los juegos culturales Evita y tienen su equipo de New Com, llegaron a tener dos equipos de este deporte que tanto les gusta y también realizan muchas cosas durante las dos veces que reúnen por semana. Fue una noche muy especial para ellos y para nosotros, ya que durante todo el año el municipio trabaja con este grupo etario”, finalizó.



María Silvia González-Directora de Personas Mayores

La funcionaria provincial destacó que “siempre es multitudinario el encuentro de Cumelén en Colonia Barón, es el último del año, vinimos a acompañar a Sonia (Luengo) que es una amiga y compañera de trabajo y a todas las delegaciones que vinieron de toda la Provincia”.

González agregó que “es un reencuentro, la temática da para el momento porque es de Argentina en este marco del Mundial de fútbol y vinieron todos con ganas de divertirse con sus remeras, gorritos y vestidos con nuestros colores. Nos estamos preparando para el verano y lo que viene después”.

Explicó que las personas mayores “están haciendo distintos encuentros deportivos, hay encuentros de los centros de jubilados por el día del Jubilado Provincial, el cierre de la copa de New Com donde vamos a estar presentes el 16 de diciembre, entre otras cosas”.

Reiteró que “hay personas de todos los pueblos de la Provincia, antes estaban todas las zonas muy diferenciadas y no se conocían las coordinadoras, pero el objetivo que nos propusimos fue otro, provocar un intercambio no solo para que las localidades puedan recibir a otras sino para que las personas mayores disfruten viajando y conociendo otros lugares. Por ahí es difícil porque las distancias son muy lejos ´pero lo venimos intentando desde 2017 y en esta última gestión se formó un grupo muy lindo y tratamos también de que vayan a encuentros distintos a los que ellos organizan ya sea en cuanto a los horarios o a las actividades”.

La funcionaria puntualizó que “este tipo de encuentros sirve para todo. Si hay algo que es preventivo y promocional de la salud es poder encontrarse con otros, poder viajar, bailar, compartir un espacio, hay mucha gente que se encuentra con familiares que no ve hace mucho tiempo y esto hace que se vaya armando una red para que puedan auto convocarse, organizarse y no depender de que el estado haga u organice algo”.



Aseguró que “cerramos un año con mucha nostalgia, durante la pandemia los extrañé muchísimo, este año hicimos un gran esfuerzo para poder estar en todos los lugares y siempre es lindo ver como disfrutan y se apropian de los espacios y eso me llena de alegría. Debemos vivir el día a día, pasamos una situación complicada con todas las consecuencias que tuvo para las familias, para el país y el mundo, y hay que aprender a disfrutar, a envejecer bien y como uno quiere, por ejemplo, como lo están haciendo ahora”, concluyó.