Agenda de los Juegos Olímpicos 2024: qué argentinos compiten hoy viernes 2 de agosto

La cita olímpica comenzó con todo para nuestro país y todos los deportistas se preparan para dejar todo en búsqueda de una medalla. Todos los detalles.

Los Leones vuelven a jugador este viernes.

Una nueva edición de los Juegos Olímpicos de París 2024 se puso en marcha el pasado miércoles 24 de julio con el fútbol y el rugby, y tras el parate del viernes 26 por la ceremonia de apertura y las disciplinas llevadas a cabo hasta ahora con varios argentinos; la acción continúa este viernes con mucha actividad.

La actividad de la delegación argentina, compuesta por 136 atletas y liderada por los abanderados Rocío Sánchez Moccia (hockey) y Luciano De Cecco (vóley), se extenderá hasta el 11 de agosto con el maratón femenino, donde Florencia Borelli y Daiana Ocampo buscarán hacer historia en la sede de Invalides.

Sin lugar a dudas que se trata de una competencia que genera mucha expectativa por ver a distintas personas que dejarán todo por dejar en lo más alto al país con una medalla.

La décima jornada de París 2024 contará con varias disciplinas que ilusionan a los hinchas: vuelven a jugar Los Leones, en hockey sobre césped. También hay competencia de vóley, tiro deportivo, atletismo, natación y handball con los Gladiadores enfrentando a Francia; y cierra la Sub-23 de Javier Mascherano contra el anfitrión, por los cuartos de final.

La agenda de los argentinos para el viernes 2 de agosto en los Juegos Olímpicos

.04.00 Golf, segunda ronda, con la presencia de Emiliano Grillo y Alejandro Tosti.

.04.00 Vóley masculino: Argentina vs Alemania.

.04.30 Tiro, skeet: Federico Gil

.05.10 Atletismo: lanzamiento de martillo con Joaquín Gómez.

.06.00 Handball: Francia vs Argentina

.06.40 Natación: 800 estilo libre femenino, eliminatorias. Agostina Heim.

.07.05 Vela: Dinghy con Lucía Falasca

.07.20 Vela: Dinghy con Francisco Guaranga

.12.30 Hockey sobre césped masculino: Bélgica vs Argentina

.15.10 Atletismo, lanzamiento de bala con Nazareno Sasia

.16.00 Fútbol, cuartos de final: Francia vs Argentina

Cómo ver en vivo los Juegos Olímpicos de París 2024

El evento deportivo más importante del mundo, que contará con la participación de más de 10.000 atletas y la representación de 126 países, comenzó este miércoles 24 de manera muy dinámica y finaliza el próximo 11 de agosto.

Se puede ver en vivo a través de TyC Sports, y en medios digitales en Telecentro Play, Flow y Directv Go.