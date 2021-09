Adultos Mayores presente en reunión del Consejo de General Pico

La directora de Adultos Mayores, Silvia González e integrantes del equipo de trabajo de la Dirección, participó hoy de la reunión del Consejo Municipal de Personas Mayores de General Pico.

Este organismo tiene como misión la finalidad de articular distintas acciones con instituciones u organismos involucrados con personas mayores para generar, orientar, promover, coordinar y planificar políticas públicas para la inclusión y participación de las personas mayores en diversos ámbitos de la comunidad.

En nombre del Gobierno provincial, la directora de Adultos Mayores recordó que este Consejo Municipal fue el que primero se conformó, “estamos con parte del equipo para acompañar y empezar a armar esta agenda con las personas mayores en este momento tan particular”.

Silvia González hizo un particular hincapié en el acompañamiento brindado a lo largo de estos meses de pandemia, a través de municipios, asociaciones, centros de jubilados, etc. “Todos teníamos que generar estrategias así que el Consejo es quien nuclea estas estrategias y le pone un orden para continuar con una planificación”.

En el encuentro se plantearon cuestiones relacionadas al Mes de las Personas Mayores, en octubre, la exposición de los protocolos vigentes para actividades presenciales, presentación de instituciones que participan por primera vez en el Consejo y un intercambio de actividades y propuestas.

“En la Provincia vamos a trabajar –en octubre- en lo que tiene que ver con proyectar la vida, la posibilidad de cumplir deseos, cosas pendientes, porque justamente la edad no es un impedimento para eso sino el principio para hacerlo”, agregó la funcionaria provincial.

La bienvenida estuvo a cargo de la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso, quien agradeció la participación y destacó esta posibilidad de volver a un reencuentro presencial. “Esperábamos este momento de retomar la presencialidad en determinadas acciones donde entendemos que es fundamental vernos la cara y seguir discutiendo algunas cuestiones que nos han tocado vivir en este tiempo de tanto encierro, restricción y alejamiento que hubo, pero donde primó el cuidado de la salud de cada uno y cada una de los y las presentes y también de quienes nos rodean”.

La jefa comunal consideró que el Consejo debe retomar las riendas del trabajo que venía realizando, “la intensión es que ustedes sean los protagonistas y decidan sobre el lineamiento de las políticas públicas que vayamos implementando a nivel local y también a nivel provincial, con la presencia de la directora de Personas Mayores y el equipo”.

Reiterando su satisfacción por retomar el espacio, Fernanda Alonso dijo que la participación debe ser promovida por el Estado, “y por eso llevamos adelante cada uno de estos senos de trabajo colaborativo. Agradezco el compromiso que tienen, porque muchos de ustedes vienen en representación de otras personas, que después esperan por lo que ustedes vuelven a traer de esta reunión y de qué manera seguimos afrontando lo que nos toca vivir”.

A modo de cierre la intendenta manifestó que el tiempo de pandemia no ha sido fácil, oportunidad en la que destacó el gran funcionamiento del sistema de Salud.

Participaron de la reunión, además, directores y referentes del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, funcionarios municipales, integrantes de los equipos técnicos provinciales y municipales, y representantes de instituciones intermedias.