Adjudicaron por sorteo 34 viviendas del Plan “Mi Casa 2”

En la tarde de este martes fueron adjudicadas 34 viviendas del Plan “Mi Casa 2” para personas que viven en Santa Rosa. De ellas, dos fueron otorgadas a personas con discapacidad, mientras que las otras 32 fueron sorteadas.

El acto fue realizado en la Lotería de San Luis y transmitido en directo por la Televisión Pública Pampeana en cuyos estudios estuvieron presentes el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano, y el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli. Desde la vecina provincia estuvo la gerenta de Adjudicación, Erica Riboyra, mientras la sede televisiva lo hicieron la gerenta de Programación, Romina Montes de Oca, junto a los gerentes Darío Díaz y Ramiro Rodríguez.

Los sorteos fueron hechos por segmentos determinados por la cantidad de años de antigüedad de inscripción y por la situación socioeconómica determinada por el Sistema Pilquén.

Lezcano dijo que “la primera reflexión es la emoción que uno comparte, es con quienes salen sorteados y después viene también la responsabilidad por los que no les tocó en este momento.

El gobernador Sergio Ziliottio se comprometió en poner a la política habitacional como eje de su gestión y nosotros venimos a cumplir con su palabra. Esa palabra que también permite decirles a esas personas que hoy no fueron beneficiadas que este Gobierno está preocupado y ocupado en trabajar para que esa problemática tenga solución”.

En ese sentido, recordó que “estamos esperando la autorización de Nación para arrancar acá en la ciudad 280 del “Casa Propia” y vamos a licitar 120 del “Mi Casa” que van a estar ubicadas en Liberato Rosas y Di Liscia.

Tenemos en marcha el PROCREAR que también da oportunidades. Entonces podemos decir que la esperanza ya está en obras”.

“Hemos recuperado -enfatizó- el circuito virtuoso de compra de terreno, licitación, construcción y entrega de viviendas. Ziliotto dice que a medida que se van terminando viviendas otras se van construyendo. Estamos preparándonos para que las entregas sean anuales, obviamente con los tiempos lógicos que lleva cada ejecución”.

Remarcó que “nos costó mucho recuperar este ritmo y hoy hay un Gobierno nacional que aporta de su presupuesto, el Gobierno provincial con su compromiso y cada Municipalidad que aporta, ya que ponen mucho, no solo acompañan. Luego viene la sociedad que controla y el adjudicatario que comprende que este es un sistema solidario y cumple para que otros accedan a un techo propio. Por eso tenemos que pensar qué plataforma política nos garantiza que estos derechos sean efectivos”.

Por último, aseguró que antes de fines de marzo “se van a estar sorteando los terrenos con servicios en Santa Rosa, tal como fuera anunciado por el Gobernador”.

Di Nápoli

El intendente de Santa Rosa hizo visible su felicidad “por participar de otro sorteo de viviendas. Se sostiene de esta manera esta política de Estado que lleva adelante nuestro Gobernador acompañado en la gestión por el presidente del IPAV. Esta política tiene muchos beneficios fundamentalmente para las familias, ya que les resuelve su cuestión habitacional y les colabora para el desarrollo social y humano de cada una de ellas. Esto además genera movimiento económico en la ciudad que también es muy auspicioso”.

Manifestó que “este ritmo de construcción y entrega se sostiene con decisión y proyectos que tomen la política habitacional como eje y la ponga en la centralidad. También se sostiene con la cuota que cada familia asume pagar. Pero fundamentalmente con este proyecto político que baja del presidente, del Gobernador y al que nosotros nos sumamos trabajando en conjunto para aportar a la construcción de viviendas en la ciudad”.

Adjudicatarios

1- Pulido Luciana Guadalupe 37826407

2- Larrea Ivana Noelia 34335576

3- Camino Pacheco Micaela Lujan 38552398

4- Gimenez Yesica Viviana 36221009

5- Carrasco Macedo Gabriela 19006066

6- Becerra Cintia Valeria 28808199

7- Guzman Cabral Elizabeth Yohana 34633070

8- Navarro Rut Anahi 32046133

9- Roche Cintia Lidia Azucena 35987101

10- Soria Laura Lorena Elisabet 30960757

11- Zarisniac Andrea Soledad 30864786

12- Purreta Gisella Belén 36284679

13- Urquiza Mayra Ayelen 35158126

14- Guzman Maria Jose 32614712

15- Corbalan Natalia Andrea Romina 35158109

16- Bassi Alina Clara 32614627

17- Pérez Devora Abigail 38808133

18- Dominguez Valeria Elisabet 29283863

19- Coronel Yanina Paola 34633392

20- Flores Gisela Fabiola Vanesa 28368583

21- Balajoch Lucrecia Elisabet 32962463

22- Roquel Florencia 39054198

23- Jara Rodolfo Miguel 35158247

24- Alvarez Maria Carola 24517175

25- Villalba Omar Ezequiel 34252939

26- Cuello Carolina Soledad 33998579

27- Verna Rocio Ayelen 32614583

28- Fernandez Maria Celeste 31942077

29- Braun Yesica Paola 33526337

30- Garcia Ana Lucrecia 42016786

31- Dominguez Fernando Eladio 22936398

32- Panteon Victoria Agostina 41642503

Adjudicación 2 Viviendas Accesibles

1- Heredia María Analís 38037919

2- Alonso Andrea Marina 27103339