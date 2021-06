Acompañamiento a los equipos de Salud de General Pico

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, compartió una jornada con los equipos de la ciudad de General Pico, oportunidad en la que acompañó el desarrollo del plan de vacunación, visitó instalaciones y dialogó sobre las diversas metodologías de trabajo.

“La campaña de vacunación viene dando buenos resultados, han llegado vacunas hoy, estamos esperando que lleguen a General Pico. Estamos distribuyendo en toda la Provincia y la idea es llegar a las 110.000 personas vacunadas el sábado a la noche. Tenemos 93.000 vacunados en toda La Pampa y buscamos seguir con esta velocidad que está teniendo la Provincia, que está entre las primeras que llega al 100% (del uso de las dosis recibidas)», detalló.

Asimismo agregó que «hoy estamos en el 101 o 102% porque nuestras vacunadoras, y hay que felicitarlas, son especialistas en el tema y sacan hasta la última gota de cada vacuna. Entonces, se pueden sacar entre 12 y 13 dosis, eso hace que podamos llegar más de lo que nos llega, cuando la vacuna viene en frascos de a 10, cuando viene mono dosis no se puede”, comentó el subsecretario, a la Agencia Provincial de Noticias.

Vera expresó su satisfacción por la baja de casos y consideró la vacunación como la “bala de oro”. En dicho contexto llamó a mantener “la bala de plata”, que tiene que ver con los cuidados, evitar las aglomeraciones, usar el barbijo, evitar las fiestas clandestinas. “Son dos meses muy claves para el país y para la Provincia, más sabiendo que ahora tenemos cantidad de vacunas, las vacunadoras están dispuestas a vacunar rápido. General Pico vacuna muy rápido y distribuye vacunas a todo el norte, así que necesitamos seguir manteniendo las medidas de prevención”.

Informando que se llegó a más del 25% de la población vacunada, el médico explicó que de esta manera se llegará a una inmunidad importante, “pero necesitamos dos meses de vacunar y cuidarnos, las dos cosas”.

Vera se refirió la cautela de Salud respecto a la situación epidemiológica, ya que hay muchos pacientes internados, la mortalidad en terapia es alta (cercana al 67%), “están entrando pacientes jóvenes a las terapias así que el riesgo sigue. Por eso a seguir con los cuidados, con los test rápidos, que la gente no minimice los síntomas porque ahí ocurre que uno cree que es una gripe común y no es así y se atrasan los tratamientos”.

En los próximos días la ciudad contará con una cámara de frío para vacunas, “que servirá para todas las vacunas”, añadió el subsecretario, quien también se refirió a la incorporación de las Plantas de Oxígeno. “Tendremos una tercera planta, que la vamos a inaugurar en General Pico, para no tener problemas con este elemento que ahora se está usando en demasía”.

Volviendo al tema vacunas, Vera no dudó en resaltar la postura del gobernador Sergio Ziliotto, “quien sostuvo que para tener este éxito en la vacunación había que tener logística. El gobernador fue el primero en plantearlo, en tener la cámara, los freezer en los centros de salud, el control de temperatura, y lo más importante, el recurso humano, que de no tener toda esta logística no podría lograr la velocidad que hoy logramos”.

A la espera de segundas dosis de Sputnik V, Vera manifestó que lo importante es ampliar la base de vacunados “porque no es lo mismo que el virus le llegue a alguien que tiene protección que alguien que no la tiene. Hemos terminado la Sinopharm, con ambas dosis, y la Sputnik (segunda dosis) llegarán en los próximos días, pero estamos queriendo aumentar la base para lograr la inmunidad de rebaño, para lo que se requiere un 60%. Por eso hay que aumentar la primera vacuna, después van a llegar las segundas dosis”.

Otro de los puntos analizados fue la ampliación de la terapia intensiva, donde se incorporaron 4 camas en General Pico, además de un trabajo profundo con el sub-sector privado, donde se entregó equipamiento, se firmaron convenios y se los acompaña.

“Es fundamental la tarea de prevención porque cuando un sector de la sociedad baja la guardia tenemos un problema y para eso necesitamos del compromiso de todos”, concluyó el subsecretario.