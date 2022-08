Acciones interministeriales y articuladas en el Polo Tecnológico de Pico

Los ministerios de Educación y de Producción del Gobierno de La Pampa articulan acciones con la Agencia de Ciencias, Tecnología e Innovación Técnica del Polo Tecnológico de General Pico.

De la recorrida por el lugar, realizada en la tarde de hoy, formaron parte la ministra de la Producción, Fernanda González, el ministro de Educación, Pablo Maccione, la directora Ejecutiva de la Agencia, Verónica Duarte, la subsecretaria de Educación Técnico-Profesional, Gladys Cruseño, y demás integrantes de la Agencia de Ciencias, Tecnología e Innovación Técnica y del Ministerio de la Producción.

“Estamos muy agradecidos que nos acompañe el ministro de Educación y la subsecretaria porque la idea es seguir avanzando en la articulación permanente; en esta oportunidad visitar el Polo, estar con la directora Ejecutiva de la Agencia, recorrimos el lugar y ahora ver cómo avanzar, apostando al desarrollo de la ciencia y la tecnología en la provincia de La Pampa”, sostuvo Fernanda González a la Agencia Provincial de Noticias.

En dicho contexto, la ministra contó de la reunión participó el director General de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, que sería la vinculación desde el Ministerio de la Producción, “este espacio, más allá de las actividades que ya tiene previstas, permite entablar esta articulación con el Ministerio de Educación, las escuelas técnicas y/o cualquier otro nivel educativo”.

Por su parte, Pablo Maccione se mostró gratamente sorprendido por la obra realizada, “con un gobierno que siempre pone la producción como norte de su política, relacionada siempre con la formación profesional, con la educación técnica y educación en general así que todo lo que podamos articular y en lo que podamos acompañar, no solamente para aportar al desarrollo de la provincia sino también para generar oportunidades de trabajo, lo vamos a hacer, en cada acción concreta que tomemos”.

Sobre la presencia de la subsecretaria de Educación Técnico Profesional, explicó que trabaja no solo en las escuelas técnicas y agrotécnicas de la provincia sino también en los 21 Centros de Formación Profesional, “que articulan con distintos municipios, áreas de Gobierno y organizaciones”.

Finalmente, Verónica Duarte celebró la visita de las autoridades entendiendo, como Agencia, que la única forma de aportar a la ciencia, la tecnología y la innovación en la provincia, y mejorar la productividad de la matriz, “es a través de estas vinculaciones y articulaciones, sobre todo después de haber atravesado un período de pandemia, donde entendimos que solo no podemos y que requerimos ser parte de esta sinergia”.