Accesibilidad: presentaron tesis del plan máster para la Reserva Parque Luro

La Secretaría de Turismo de la Provincia presentó la tesis del Máster en accesibilidad para la smart city de Verónica Martínez.

La exposición sobre el Plan integral de accesibilidad de la Reserva Parque Luro, se realizó esta mañana en la Secretaría de Turismo, con la presencia de la titular del área, Adriana Romero y la autora de la tesis, Verónica Martínez. En ese contexto Romero remarcó que “es una forma de difundir el aspecto académico que tiene Turismo. En este caso, Verónica abordó una especialidad, que nos enorgullece y que a veces esta necesidad de prestar atención a la accesibilidad, se nos pasa por alto. En la Reserva tenemos bastante bien ese aspecto. Pero Verónica nos da un análisis exhaustivo de lo que tenemos que mejorar todavía”, explicó.

Además, se refirió a que desde la Secretaría se está ejecutando un proyecto de calidad turística. “No nos tenemos que olvidar que la calidad implica que el turismo sea accesible, sin barreras y prestar atención a este tema, si no, nos quedamos en el discurso y no es el objetivo de esta gestión. Tenemos que transformar nuestra propia cultura, de no tener en cuenta ciertos aspectos, tenemos que ser integrales cuando abordamos la calidad, que sea inclusiva, sostenible, que practiquemos en La Pampa un turismo responsable”, afirmó.

Verónica Martínez

La autora de la tesis manifestó su satisfacción en poder trabajar en uno de los íconos del turismo pampeanos como la Reserva Parque Luro. “Esta tesis se realizó en el marco de un master en accesibilidad para las smart city, que cursé en el 2021 en una Universidad de España de manera virtual, y como todo master cuenta con un trabajo final para aprobarlo. Es así que decidí realizarlo para lo que es la Reserva Parque Luro”, contó.

“Este plan de accesibilidad es integral porque contempla todas las barreras que están presentes en el Parque Luro, que no tienen que ver con las barreras físicas o arquitectónicas, sino también con barreras en la comunicación, en la información y actitudinales”, agregó.

Martínez explicó que el turismo es indispensable para la vida de las personas, “ya que es un indicador de calidad de vida y es un derecho social. Dentro de este aspecto, de este plan, se realizó en este sentido el derecho al ocio, a la recreación y al disfrute de diversas actividades o experiencias. Hay un gran porcentaje en la población que presenta barreras para disfrutar del turismo, estamos hablando de las personas con discapacidad, que en promedio representa un 10% de la población. Y si le sumamos aquellas personas que tienen alguna restricción en la movilidad, como alguna lesión, adultos mayores, embarazadas, ese porcentaje se va al 40%”, explicó.