Abuelas de Plaza de Mayo celebraron sus 45 años con un megafestival en Tecnópolis

Bajo el lema «Abuelas, 45 años, la búsqueda continúa», la celebración en Tecnópolis contó con actividades artísticas, números musicales y visitas guiadas.

Foto: Florencia Downes.

Las Abuelas de Plaza de Mayo celebraron sus 45 años de existencia con un «mega festival» que colmó el predio de Tecnópolis en la localidad de Villa Martelli con actividades artísticas, números musicales y visitas guiadas, en un ambiente esperanzado en mantener la lucha por la identidad de todos los niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico militar.

La entidad recibió numerosos saludos, entre ellos el del presidente Alberto Fernández, quien dijo que «desde la paz y el amor» las Abuelas de Plaza de Mayo «nos han enseñado lo que verdaderamente significa luchar».

«Gracias Abuelas. Desde la paz y el amor, nos han enseñado lo que verdaderamente significa luchar. En este Día Nacional del Derecho a la Identidad, y en cada día, estamos con ustedes. La búsqueda continúa. #Abuelas45años», publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Bajo el lema «Abuelas, 45 años, la búsqueda continúa», la celebración en Tecnópolis, que se realizó en conmemoración del Día Nacional por el Derecho a la Identidad, comenzó a las 14 en un predio teñido de sentido militante por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La fiesta en Tecnópolis

Las calles del lugar se fueron llenando de familias que recorrían los diferentes puestos y espacios, donde algunos malabaristas y payasos animaban el paseo para las infancias.

A través de un alto parlante se iban anunciando las actividades prontas a iniciar del amplio cronograma que tenía la jornada.

A las 15.30 comenzó, en la Nave de la Ciencias de Tecnópolis, «A propósito de la duda», la obra emblemática y fundacional que acompaña la búsqueda de Abuelas desde hace más de 20 años.

En el escenario de este auditorio, cinco actores transmitieron la importancia de conocer la identidad de la mano de contundentes monólogos y acompañados por registros audiovisuales que repasaban la historia del organismo de derechos humanos.

Un fuerte aplauso de la audiencia, integrada por un público de todas las edades, llenó la sala con la pregunta que quedó resonando: «¿Y vos sabés quién sos?».

Foto: Florencia Downes.

Finalmente, la obra se cerró con las palabras del nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit, quien fue buscado durante 21 años por sus abuelas.

Guillermo recordó que pudo conocer su verdadera historia gracias a llamados anónimos que llegaron a Abuelas con información sobre cuál era su verdadera identidad.

«Era una búsqueda que seguramente no me iba a animar a encarar. No se hablaba de estás cosas en las escuelas. Con dos llamados telefónicos me devolvieron la identidad. Quizás una tía o un tío se acuerda de esa parejita que tuvo un bebé y hace un llamado. Estoy seguro que si replicamos el mensaje entre todos, vamos a tener un nuevo encuentro», cerró Guillermo.

En el escenario Juana Azurduy, los niños disfrutaron de actividades especialmente pensadas para ellos, como la performance del grupo musical Canticuenticos o la presentación del Gran Baile de Zamba y Nina.

Foto: Florencia Downes.

Mientras que a las 16 se dio inicio a la visita guiada por el nieto Leonardo Fossati de la Muestra Identidad, que se encuentra expuesta desde el 1ro hasta el 23 de octubre en el espacio Araucaria del predio.

Las fotografías de los padres y familiares de los cerca de 400 nietos que aún quedan por restituir transmiten las historias de esos jóvenes que fueron secuestrados y que en su gran mayoría, siguen desaparecidos.

Junto a ambos, un grupo de personas recorrió los largos pasillos de la muestra donde están colgadas las fotografías de esos padres y madres con espejos para poder reflejarse y que, entre quienes tengan dudas de su identidad, puedan hallar parecidos.

Maria Rosenfeldt, directora del parque Tecnópolis, y Leonardo Fossati presentaron la visita guiada.

«Esta muestra va a seguir vigente mientras sigamos buscando a las nietos. Fue pensada por artistas comprometidos con la causa junto con Abuelas», compartió Rosenfeldt antes de dar inicio a la actividad.

Por su parte, Fosatti que fue restituido a sus 27 años cuando de acercó a las Abuelas, recordó las preguntas con las que fue creciendo y que «nunca tenían respuestas».

«Estamos en un día muy especial es una celebración que tiene su origen en el dolor. Hace 45 años que las Abuelas nos empezaron a buscar en medio de una dictadura militar, con todo lo que eso significa», expresó.

Además señaló que el delito «continúa vigente» por todos los que aún falta encontrar y conocer.

«Hoy nos acompañan varios nietos restituidos en este predio y desde ese lugar decimos que es una celebración», afirmó.

Durante el recorrido, Fosatti fue compartiendo algunas historias de los desaparecidos y datos sobre como se llegó a está muestra.

Como parte de las actividades se instaló además un puesto de atención a personas «con dudas sobre su origen o que quieran aportar información sobre posibles hijos/as de personas desaparecidas durante la última dictadura».

En el Auditorio Cultura, el nieto Manuel Gonçalves Granada y la música Malena D’Alessio reflexionaron en el marco de la charla Actitud Identidad conducida por el periodista Julio Leiva.

D’ Alessio, hija de un padre desaparecido recordó que crecer con esa ausencia constituyó «un tema que siempre» le costó hablar y que la música le permitió «aliviar el dolor».

Foto: Florencia Downes.

Contó que se acercó a la agrupación Hijos cuando el rap no fue «suficiente» para mitigar el dolor de esa herida de no tener un padre, al encontrar «un sentimiento de hermandad».

Por su parte, Manuel confesó que no «tenía idea» que era hijo de desaparecidos y que su familia biológica lo estaba buscando hace 20 años hasta que se enteró y comenzó «un camino para restituir» su identidad, que había sido fraguada por el terrorismo de Estado..

«A veces uno se pregunta cómo pudieron hacerlo las Abuelas. Es tan maravilloso y siempre me quedo corto pensando en el agradecimiento. Las admiro muchísimo, mí sensación es que son superheroínas», expresó despertando los aplausos de los presentes.

La banda de rock la Bersuit, la cantante Sara Hebe y el musico Bhavi se encargaban de despedir esta jornada de reflexión y arte en homenaje a las Abuelas con un show a plena música.

télam