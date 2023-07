A Unión le anularon un gol por offside inexistente y Boca rescató un empate. Aseguran que el VAR editó la jugada.

Fue por 0 a 0 en un partido donde el equipo local dominó pero no pudo convertir.

Boca no pudo ganarle a Unión.Foto: PRENSA UNIÓN.

Boca empató 0 a 0 con Unión en su visita al estadio 15 de Abril en el marco de la vigésima tercera fecha del torneo de la Liga Profesional y no consiguió meterse en la zona para clasificar a la Copa Sudamericana.

Lo más destacado de la jornada, además del amplio dominio de Unión, fue el gol anulado a Claudio Corvalán por una posición adelantada inexistente. También fue expulsado Esteban Rolón, de en Boca, por una dura plancha en el segundo tiempo.

Boca intentó imponerse al inicio con su mediocampo poblado y monopolizó la tenencia hasta donde pudo, ya que Unión no se dejó amedrentar y supo mantener a raya a la visita y hasta se animó a ganarlo, con los pies de Imanol Machuca, quien estrelló un remate en el palo en un mano a mano ante Sergio Romero.

En el arranque del segundo tiempo, Corvalán rompió la defensa de Boca por la izquierda y tiró el pase al medio del área para la llegada de Machuca, pero se le fue directo al arco con la fortuna de que rebotó en Romero y la pelota se metió al arco. Sin embargo, en el VAR llamaron a Andrés Merlos y terminó anulando el tanto por posición adelantada del lateral.

Esta es la síntesis de Unión vs. Boca por la vigésima tercera fecha del torneo de la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 23.

Unión 0-0 Boca.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Mauro Vigliano.

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Kevin Zenón; Enzo Roldán, Yeison Gordillo, Mauro Luna Diale; Jerónimo Dómina y Imanol Machuca. DT: Cristian González.

Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez, Valentín Barco; Miguel Merentiel. DT: Jorge Almirón.

Expulsados en el segundo tiempo: 28m Esteban Rolón (B).

Cambios en el segundo tiempo: 7m Esteban Rolón por J. Ramírez (B); Agustín Sandez por Fabra (B); 29m Francisco Gerometta por Vera (U); 31m Luis Vázquez por Merentiel (B); 32m Bruno Valdez por G. Fernández (B); 35m Daniel Juárez por Paz (U); 42m Tomás González por Dómina (U); 45m Facundo Roncaglia por Valentini (B).

¿el VAR manipuló la imagen para que Claudio Corvalán aparezca en offside?

A Claudio Corvalán le anularon un gol insólito en el partido de Unión ante Boca y en las redes sociales, varios usuarios se percataron de que las imágenes que mostró el VAR en la televisión pudieron estar manipuladas.

Luego de la polémica sanción que privó a Unión del triunfo ante Boca, usuarios en redes sociales echaron aún más leña al fuego contra el arbitraje y el VAR al instalar que las imágenes que utilizaron para cobrar el offside de Claudio Corvalán pudieron ser manipuladas.

Desde que el asistente de línea levantó la bandera para indicar el fuera de juego hasta que la televisión mostró las líneas que trazó el VAR para señalar el fuera de juego pasaron varios minutos. La demora llamó la atención y no pasó desapercibida.

GOL ANULADO A UNIÓN

Claudio Corvalán pasó al ataque, sacó un zurdazo y venció a Chiquito Romero. El línea lo anuló por offside y el VAR confirmó la jugada.

¿Había fuera de juego?#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3nCREv503O — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 6, 2023

Ni bien repitieron la jugada, usuarios en redes sociales pusieron en duda la veracidad de las imágenes que transmitieron en la TV. Muchos plantearon que la jugada fue «manipulada» para poner a Corvalán en línea con el último marcador de Boca e instalar la duda sobre si estaba o no en posición reglamentaria.

La primera imagen es la que mostraron apenas se vio la jugada, la segunda es después de la revisión del VAR. Realmente editan las fotos para que no se nota que se equivocan? No entiendo nada ya, están manipulando la herramienta a dos manos, es muy triste. pic.twitter.com/Kq5vNABuGH — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) July 6, 2023

Comparando la imagen que dejó la repetición instantánea y la que mostró luego con las líneas que trazó el VAR se nota una diferencia que le juega a favor a la tecnología para terminar cobrando el offside que da mucha tela para cortar. Por el momento, Federico Beligoy -presidente del Colegio de Árbitros- no se pronunció al respecto, aunque se espera que haya sanciones para Mauro Vigliano, quien estaba a cargo del VAR en el duelo entre Unión y Boca.

Qué dijo el Kily González sobre el gol anulado de Unión ante Boca

Luego del empate sin goles entre Unión y Boca, Kily González habló en conferencia de prensa, donde analizó el juego del equipo y, por supuesto, fue consultado sobre el gol mal anulado a Claudio Corvalán que le hubiese dado los tres puntos a su equipo.

Sobre la jugada del gol no hay mucho para decir. Hablamos del VAR y ver cómo estan tiradas las líneas dan risa. No me gusta que me roben.

Nos estamos jugando muchísimas cosas. Desde lo futbolístico está explicado, fuimos superiores en todo, merecimos más que este punto y encima te roban. Es muy claro esto, hasta la misma gente de Boca dice que fue gol. Ojalá algún día se pueda corregir.

¿El esfuerzo de nuestros jugadores no vale? Estamos jugando en una situación complicada. Por eso hablo de esto. Pero hay que seguir.

Es asquerosa, no es alevosa. Ojalá no vuelva a suceder porque este club hace mucho esfuerzo, tiene dirigentes que hacen las cosas bien, el equipo le transmite muchas cosas a la gente y esto es lo que busco: identidad, protagonismo y jugar.

Escrito por Federico Guerendiain

NA