A un mes de las elecciones, Massa se centrará en la seguridad y buscará capitalizar errores de Milei

Tras el envión por la media sanción de Ganancias, el oficialismo apuesta a llevar adelante una agenda que “desarme” las propuestas del libertario para intentar sellar su participación en el balotaje. Cuál es la estrategia para no erosionar su intención de voto.

Sprint final de campaña: Massa se centra en seguridad y trabajo para capitalizar errores no forzados de Milei.

Esta semana la sede de campaña de Unión por la Patria experimentó un cierto alivio en medio de la crisis económica que atraviesa el país. En el oficialismo tomaron como un triunfo la media sanción que recibió en Diputados el proyecto con cambios en el impuesto a las Ganancias y aseguran que Sergio Massa encara este último mes de campaña con “algo más de aire” que lo que se podía prever tras la derrota en las PASO.

Aunque en la mesa de decisiones del espacio conviven constantes tensiones sobre cómo llevar adelante la campaña, para estas cuatro semanas que restan de aquí a las generales los principales actores del espacio coinciden en que el candidato a presidente debe encarar una estrategia de reducción de los errores no forzados para evitar que se erosione su piso, que de acuerdo al último tracking electoral realizado por el oficialismo, hoy lo deposita en el balotaje.

Según las últimas mediciones del oficialismo, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, ronda los 33 puntos y el ministro de Economía no solo logró retener al electorado de Juan Grabois, sino que oscila entre los 30 y 32 puntos. Algo más relegada, siempre según las cifras que sueltan cerca de Massa, está Patricia Bullrich con 25%.

Tras el impulso de Ganancias, Massa busca reducir los errores no forzados de su campaña y prepara un discurso en seguridad

Una fuente de diálogo con el ministro de Economía asegura que “es difícil” que Massa logre crecer mucho más y pide que la campaña ahora se concentre en cuidar los votos que el tigrense cosechó en medio de un delicado contexto económico. “En otro país, tal vez no podríamos ni competir, pero acá hay una ventana de oportunidad”, se sincera uno de los dirigentes.

En este sentido, se habla de un posible techo de 33 puntos para el tigrense, por lo que todos los esfuerzos se centran ahora en evitar los “errores no forzados” que erosionen su piso, como cuando Massa prometió sortear autos o motos para los comerciantes que respetaran las recientes medidas de devolución del IVA.

“Cuando uno va a buscar votos a la pecera corre riesgo de que entren las balas, por eso hay que calibrar bien las acciones de acá a octubre”, repite otra colaboradora de Massa. Tras la devaluación, Massa encaró una agenda de anuncios para intentar paliar los efectos de la medida que lo mostraron como un candidato con eje en la gestión. Seguridad y Trabajo son sus dos principales claves electorales para estos días.

Con la reforma de Ganancias, creen en su equipo, logró sumar votos moderados y poner en jaque a la oposición que tan solo días atrás lo desafía a enviar al proyecto al Congreso. Juntos por el Cambio finalmente votó en contra y el oficialismo buscó capitalizar esa contradicción.

Por estos días, si hay un sector al que Massa podría ir a buscar es un 14% de los electores de Milei que en octubre podrían inclinarse por otra opción. Es un voto que en 2015 acompañó a Mauricio Macri, en 2019 a Unión por la Patria y que, ahora, nuevamente desencantado con la política, se inclinó por el libertario. Pero nadie tiene muy en claro cómo hacerlo o si la idea de “desarmar” las propuestas del referente de La Libertad Avanza está dando verdadero resultado. “Todavía nos falta”, aceptan.

En rigor, las consultoras que trabajan con el oficialismo midieron una caída reciente en la intención de voto del candidato de la Libertad Avanza, producto de las diferencias entre sus economistas por la dolarización y el hecho de que suavizó su discurso tras las PASO: ya no habló de “sacar ñoquis” sino de “reacomodamiento” y dijo que la dolarización no sería desde el primer día de su eventual Gobierno. Fueron producto de sus propios errores, no de que el oficialismo introdujo en el electorado la idea de que las propuestas de Milei son negativas para el país.

En este contexto, la campaña del oficialismo seguirá enfocada en “desarmar” las propuestas de Milei, pero de manera “mesurada”. “La idea es evitar los ataques personales al candidato. El objetivo hoy no es ganar más votos sino resguardar los propios. No atacarlo a él ni a sus votantes, sino intentar discutir sus ideas”, explican.

“¿Qué ideas de Milei se discuten? La venta de órganos, el cierre de mercados como Brasil o China, la dolarización y el cierre de jardines maternales…”, mencionan. Y anticipan que “se va a intentar bajar un mensaje a las familias”, ya que “las ideas de Milei desestructuran la vida familiar: los chicos sin guardería, los jóvenes con armas y sin universidad y los abuelos sin medicinas”.

Se profundizará, además, con propuestas en seguridad para contrarrestar las ideas de Milei de que la gente puede andar armada por la calle. Para eso se preparan para anunciar un plan llamado de “100 días de seguridad”. Mientras tanto se continuará con las giras por el interior del país. Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Salta figuran en su agenda, lo que lo llevarán a ausentarse de la presentación de Cristina Kirchner el próximo sábado.

Ese día toda la atención estará puesta sobre la Vicepresidenta que reaparecerá tras semanas de ostracismo para la presentación de un libro. Aunque nadie lo diga públicamente, Massa espera algún guiño o gesto de CFK que permita reafirmar la unidad del oficialismo y mantener firme el apoyo del kirchnerismo duro.