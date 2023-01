A qué hora llegan las lluvias y el granizo este viernes a Ciudad y Gran Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias fuertes, con posible caída de granizo en el AMBA.

Lluvias fuertes con posible caída de granizo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 20 de enero de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Las lluvias se adelantaron porque en principio estaban previstas para el sábado 21 de enero.

A qué hora puede caer granizo en el AMBA

Las lluvias podrían comenzar a partir de las 15 horas pero la alerta amarilla del SMN con caída de granizo es para la noche.

La alerta del Servicio Meteorológico Nacional

«Las áreas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos», indica el reporte del SMN.

Y agrega: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, pudiendo ser superados en forma puntual».

RECOMENDACIONES

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.