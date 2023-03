A orillas del río Colorado se inició formalmente el Ciclo Lectivo 2023

La ceremonia tuvo esta mañana lugar en cercanías al histórico Puente Carretero de La Adela. El acto fue encabezado por el ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione, acompañado por integrantes del equipo ministerial y el intendente municipal, Juan Barrionuevo.

La apertura reunió a autoridades provinciales, municipales, eclesiásticas y policiales, directivos, docentes, estudiantes y familias del JIN N° 23, Escuela N° 61, Colegio Secundario y Extensión Áulica Nº 8 de la modalidad EPJA de La Adela, Escuela Hogar N° 175 y Colegio Secundario Ruralizado de Cuchillo Co, y la Escuela N° 186 de Anzoátegui.Maccione transmitió el saludo del gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto, quien por cuestiones de agenda no pudo estar presente pero envió un fraternal saludo a vecinos y vecinas de La Adela, compartiendo la alegría de iniciar allí un nuevo ciclo escolar. “Nos genera mucho entusiasmo encontrarnos a orillas del río Colorado, el cual aprendemos a conocer, amar y defender en nuestras escuelas. A lo largo de la escolaridad, adquirimos saberes sobre nuestra historia, geografía, cultura, nos formamos como ciudadanos democráticos con pensamiento crítico, aprendemos a cuidar nuestro cuerpo, entre otras herramientas necesarias para desempeñarnos en el mundo del trabajo y a lo largo de la vida”. También expresó el enorme orgullo que siente el Gobierno provincial por la educación pampeana. “Nosotros no creemos que el sistema educativo de La Pampa haya perdido calidad porque sabemos el trabajo que hace cada uno/a de los y las docentes en cada rincón de la Provincia, el compromiso y el profesionalismo que emplean, ponen cuerpo y alma en la labor junto a los y las estudiantes. Desde el Ministerio, desarrollamos políticas públicas claras y avanzaremos en ese sentido con grandes desafíos por delante”. Por su parte, el intendente anfitrión manifestó que “trabajamos muchísimo para posicionar la localidad, generar infraestructura y mejores condiciones de vida. Junto al Ministerio de Educación, se adecuaron las instalaciones y nuestra Escuela N° 61 pasará a ser de jornada completa, contando con todas las comodidades para estudiar y trabajar. En La Adela y en toda la Provincia se apuesta a la educación como herramienta fundamental de desarrollo y es por ello que este no es un acto más, sino que marca nuestra historia y sin lugar a dudas nos quedará guardado en la memoria, en el corazón y en el alma para siempre”.En tanto la directora de la Escuela Primaria N° 61, Pamela Benassi, comentó que la institución se fundó el 17 de abril de 1922, y desde entonces, han transitado por ella numerosos estudiantes, equipos docentes, no docentes y familias, construyendo pilares fundamentales para sostener el proyecto escolar. “Ya llevamos más de 100 años juntos y juntas, esto nos impulsa a seguir trabajando con el propósito de lograr una educación inclusiva, de calidad y con igualdad de oportunidades. Como agentes de Estado asumimos el compromiso de avanzar en la equidad, garantizando el acceso a aprendizajes relevantes y significativos”.Finalizada la ceremonia inaugural, funcionarios y funcionarias provinciales visitaron las instituciones educativas locales para acompañar el comienzo de las actividades y dialogar con actores de la comunidad escolar.