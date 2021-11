«A las Malvinas no las vamos a cambiar por vacunas ni por deuda»

El Presidente encabezó en el Palacio San Martín el lanzamiento de la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, en el marco de la conmemoración por el Día de la Soberanía.

Alberto Fernández afirmó que las islas Malvinas «fueron, son y serán argentinas, mal que les pese a algunos» y sostuvo que al archipiélago «no lo vamos a cambiar ni por vacunas ni por deuda».

«Algunos minimizan esas tierras y se atreven a decir que paguemos vacunas entregando a las islas. Me asombra que lo digan en público. A las Malvinas no las vamos a cambiar ni por vacunas ni por deuda; vamos a pelear hasta que vuelvan a ser argentinas», subrayó el Presidente al encabezar en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, el lanzamiento de la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, en el marco de la conmemoración por el Día de la Soberanía.

Alberto Fernández dijo que «ser soberanos hoy es no pedir permiso a nadie para hacer un programa de gobierno» y es «recuperar la capacidad de manejar esa deuda de modo tal que el pueblo argentino no sufra».

Y afirmó además que la batalla de la Vuelta de Obligado «nos enseña que el que vence es el que nunca baja los brazos, y sigue su pelea y su lucha», y sostuvo que «la soberanía hoy es un concepto mutidimensional».

«Algunos preguntan por qué conmemoramos una batalla en la que no ganamos. Como dije el otro día, a veces ganar no es vencer, vence el que no baja los brazos»», indicó .

La Mesa de Trabajo Interministerial «Agenda Malvinas 40 años» tendrá como objetivo la elaboración de estrategias para la difusión y concientización en torno a la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa, que se establece en el marco de la conmemoración por los 40 años del conflicto del Atlántico Sur que se cumplirán en 2022, tiene como lema «Malvinas nos une».

Sus ejes centrales serán la reafirmación de la soberanía argentina sobre los archipiélagos; el llamado a la reanudación del diálogo y las negociaciones con el Reino Unido; la ratificación del compromiso de la democracia argentina con los medios pacíficos para la resolución de controversias y el respeto al derecho internacional; y el homenaje y reconocimiento a los caídos y a sus familias, y a los veteranos y veteranas de Malvinas.

Además, la mesa de trabajo estará integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Cultura; Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación, e Interior, y trabajará de forma coordinada con el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, las organizaciones de ex combatientes y familiares, universidades, observatorios, y los gobiernos provinciales y municipales.