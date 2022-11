A 52 años del campeonato del mundo de Carlos Monzón en Roma ante Nino Benvenuti

El 7 de Noviembre de 1970, en el Palazzetto Dello Sport de Roma, el deporte Argentino tenía una de sus noches de gloria cuando Carlos Monzón derrotaba por Knock Out a Nino Benvenuti obteniendo el doble título del mundo de los medianos. Carlos Monzón tenía mas de 50 peleas ganadas en su haber y ostentaba los títulos Argentino y Sudamericano de los medianos, por ello esperaba su oportunidad para pelear por el título del mundo. Su manager y dueño del Luna Park, Tito Lectoure persiguió durante un año a Bruno Amaduzzi, manager del campeón Nino Benvenuti hasta que consiguió su chance. La cita era el 7 de Noviembre de 1970 en el Palazzetto Dello Sport de la capital Italiana. Monzón no tenía una personalidad afable y eso no lo hacía muy popular, por ello pelaba en estadios semi vacios y ninguna radio quería ir a Roma a transmitirlo. Hernan Santos Nicolini, un joven relator de 29 años, vendió su auto y su casa para financiarse el viaje a Roma para ser el único periodista radial presente en la pelea acompañado por el comentarista Caffarelli. Amílcar Brusa, entrenador de Monzón lo hacía pelear diariamente con el corpulento Tano Menno, cuando llegó la pelea, para Monzón, Benvenuti era una pluma. El DT de Futbol “Toto” Lorenzo puso a disposición de Brusa todo el staff médico del club Lazio incluso el día de la pelea. En el pesaje, Monzón se pasaba del máximo solo por unos gramos, asi que se desnudó por completo. La pelea la venía dominando claramente el Argentino, pero cerca del round Nº 10 les filtraron la información que en las tarjetas iba ganando el italiano. Brusa le informa a Monzón que la única manera de conseguir el título era por Knoc Out. En el round nº12 Monzón le dio una implacable derecha que conmovió a Benvenuti como si lo hubiera alcanzado un rayo. Cuando el italiano se levantó le hizo señas al árbitro que no tenía intenciones de seguir, consagrando a Carlos Monzón como el nuevo campeón del mundo. Durante los siguientes 7 años Monzón defendió exitosamente la corona transformándose en el mejor boxeador argentino de la historia. Cuando Benvenuti consiguió la revancha declaró “Es una tortura saber que debo enfrentar a un peleador callejero”, esta demás decir que también la perdió.