25 de Mayo: un Cumelén que abre sus puertas toda la semana

El Cumelén de 25 de Mayo tiene la particularidad que abre sus puertas de lunes a viernes y en horario ampliado ya que se extiende desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la tarde, contando además con su propio espacio.

Esto se debe a una decisión municipal que permite la concurrencia todos los días, teniendo gente a disposición para la atención de las personas mayores que participan de actividades lúdicas, recreativas y grupales, entre otras cosas. El intendente municipal de 25 de Mayo, Abel Abeldaño, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias comentó que “siempre fue un anhelo y ahora es una realidad el tener un espacio físico para las personas mayores de 25 de Mayo. La idea es sumar actividades para darle mucha continuidad a este espacio a toda hora y en todo momento del día para quienes se sientan a gusto con el Cumelèn”.

Consideró que “hemos cubierto las expectativas que teníamos, nos ha dado muchas satisfacciones porque venimos de una Pandemia que fue muy difícil con gente que se encontraba muy sola y hoy vemos que a esta casa la sienten como propia de cada uno de ellos porque en tal horario se juntan a jugar a las cartas, en tal otro a gimnasia, talleres, actividades lúdicas, etc”.

Explicó que “luego de hablarlo con la responsable Nilda Lagos, con los coordinadores, con la secretaria de Gestión Social decidimos ampliar las actividades porque eran tres veces por semana, en el invierno y verano se cortan, por eso ahora esta casa está abierta siempre y tenemos personal municipal trabajando de 7 de la mañana a 8 de la tarde y seguramente ese horario se va a ampliar en el verano”.

Cabe destacar que “el lugar tiene un patio cerrado, con árboles y mucha sombra, cancha de bocha y buen espacio para poder hacer actividades durante la temporada del calor. Es un lugar transformado para que lo tengan como suyo y así tiene que ser, hay que prepararlo de tal manera que, venga el gobierno municipal que venga, sepa que este es el lugar de nuestras personas mayores y que no se toca porque es donde sienten muchísimo afecto.

Abel Abeldaño puntualizó que “muchas veces uno quisiera darles más comodidades y actividades pero a veces no se puede porque hay que pensar en todas las edades, yo siempre digo que nunca vamos a poder devolver todo lo que las personas mayores nos han dado en la vida y por eso es que tenemos un horario muy amplio para quien se quiera quedar un rato o todo el día pueda hacerlo sin ningún problema y a muchos les ha gustado esta modalidad”.

Remarcó que “le pusimos sillas y mesas nuevas a un espacio donde ellos y ellas juegan al truco y al chinchón y ahora pueden jugar más cómodos en una habitación que es más chica que las demás, a eso le sumamos seis sillas acolchadas para que cuando se sientan en la sala de juegos estén cómodos. Estamos equipando un baño para discapacidad y si bien las personas mayores que asisten no tienen ninguna discapacidad física entendemos que la movilidad no es la misma y necesitan instalaciones adecuadas”.

El intendente afirmó que “en mi caso personal yo los acompaño mucho, mis comienzos en la política fue siendo coordinador del Centro Cumelèn y es más, hoy tengo el privilegio de ver que las cortinas que tiene esta casa las pintamos a mano hace muchísimo tiempo Vanina Molina y yo. Venir y ver esas cortinas con esos dibujos que pinté yo hacer treinta años atrás me traen gratos recuerdos y en aquellos momentos sí que no había para darle a las personas mayores”.

Nilda Lagos- Responsable del Cumelèn de 25 de Mayo

La responsable del Cumelén, Nilda Lagos reiteró sobre las actividades resaltando la amplitud horaria y apunto que “nuestro Cumelèn tiene actividades desde muy temprano y hasta tarde, abrimos las puertas a las 7 de la mañana hasta las 20 horas, rutinariamente sería ese el horario pero hay excepciones donde por algún festejo especial se quedan un rato más o si es un fin de semana donde nos encontramos acá. Es decir, más allá de las actividades de lunes a viernes también puede haber los fines de semana que puede ser por algún festejo, elaborar algún producto, para ensayar alguna canción o una obra de teatro, etc. Es el lugar donde se encuentran cómodos y cómodas”.

Añadió que “las personas mayores que vienen al Cumelèn tienen como hábito los días lunes, miércoles y viernes pero como ahora hay talleres a lo largo de la semana siguen recibiéndolos todos los días de lunes a viernes, en este momento donde ustedes nos visitan están participando del taller de la memoria y después el infaltable truco”.

Actividades

Nilda Lagos contó que “la contención del Cumelèn es a través de distintas actividades seleccionadas por ellos mismos, a la hora de armar los talleres preferimos que sean ellos que soliciten según los deseos que tengan, consideramos que el deseo es el motor, ya que hay personas que tienen algunas libertades como por ejemplo estar jubilados y tenemos también personas por debajo de los sesenta años que eligen a este lugar como punto de reunión y esparcimiento”.

Contó que “tenemos talleres de Dibujo, Manualidades que lo han elegido un grupo para hacerlo dos veces a la semana, hay Yoga, Zumba que es elegida por la mayoría, tallado en cuero, folclore, el taller de la memoria y nuevas tecnologías donde están aprendiendo a manejar y manipular las tablets y los celulares y nos están pidiendo algún taller que tenga que ver con aprender canto o danzas distintas a las que practican”, finalizó.