25 de Mayo palpitó al ritmo de la Fan Expo La Pampa

Este sábado la Fan Expo La Pampa desembarcó en 25 de Mayo, con una concurrencia de más de 3.000 personas durante las jornada.

“Desde el Gobierno provincial, queremos que todas y todos puedan acceder a estas tecnologías, que puedan expresarse, que puedan jugar, conocer a nuevas personas que gustan y hacen lo mismo que ustedes. Que las distancias geográficas y el acceso a las tecnologías no sean una brecha para la juventud pampeana”, dijo el ministro de Desarrollo social, Diego Álvarez. En esta edición se sumaron el concurso de Baile Kpop, Random Dance y Concursos de Dibujo Anime. Tomás «Musa» salió campeón de la Competencia de Freestyle C19 y se convirtió en bicampeón de la Fan Expo. Entre torneos de celular, PC y PS4 hubo 250 participantes, dando muestras que los eSports están desarrollados en todas las zonas de la Provincia.

Álvarez agradeció “a los intendentes e intedentas de la Provincia, y a las familias que acompañan a la gente joven a estos encuentros, y que también participan activamente, porque una vez acá es muy difícil no ceder al entusiasmo que se genera”. Por su parte, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, resaltó la presencia “de varios organismos del Gobierno provincial, que confluyen para llegar a dónde están las y los jóvenes, con servicios del Estado para ellos y sus familias”.

Estuvieron en le exposición el móvil documentario del Registro Civil provincial, stands de distintos ministerios que cuentan con servicios para las juventudes pampeanas.

El intendente local, Abel Abeldaño, manifestó que la del sábado “fue una jornada histórica y maravillosa, donde no solamente los jóvenes pudieron disfrutar de un día sensacional, sino que fue la familia veinticinqueña la que lo hizo”.

El director de Juventud de la provincia, Rodrigo Draeger, expresó que “se alcanzaron las expectativas de la convocatoria regional, ya que asistieron de todo el oeste de La Pampa, de Neuquén y Río Negro. El Estado volvió a poner a los jóvenes como protagonistas de un evento con temáticas actuales y que sigue siendo demanda de todas las juventudes”.

También estuvieron presentes el subsecretario de Juventud, Gabriel Orellano, el de Justicia, Pablo Boleas, el presidente de Empatel, Andrés Zulueta, y equipos de distintos ministerios que se hicieron presentes en la expo.