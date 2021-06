25 de Mayo: «Los desocupados deben razonar, la desocupación es un problema mundial y no hay medida de fuerza que la resuelva»

Este jueves por la tarde, fue apedreada la casa en la que vive el intendente Abel Abeldaño junto a su familia. El jefe comunal no se encontraba en el lugar, pero si su esposa e hijos. En tanto que supuestamente las mismas personas, profirieron insultos a viva voz al pasar frente al domicilio de Luis Oga, vice intendente de 25 de Mayo.

Pero es imprescindible razonar que la problemática de la desocupación es mundial. Y que no hay medida de fuerza que logre resolverla. Comprendemos el enojo de las personas de bien que acompañaron la errónea idea de que encontrarían una solución cortando una ruta, hecho que constituye un delito.

Por ello invitamos a quienes sufren la problemática social, que es común a cada localidad del país, que no escuchen “cantos de sirena” que luego se convierten en lágrimas amargas. Juntos –a pesar de las diferencias- podemos fijarnos objetivos y alcanzarlos. El enojo, la bronca, y peor aún, las acciones violentas, solo conducen a profundizar el problema. Quien está mal, no busque estar peor. En cada funcionario encontrarán un oído dispuesto a escucharlo. Las soluciones mágicas no existen, pero tengan la tranquilidad de saber que cada día se pone el mejor esfuerzo en busca del bienestar para todos.-