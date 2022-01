25 de Mayo: entregaron créditos de la Ley de Descentralización por más de $ 2 millones

En el último día hábil del 2021, la Municipalidad de 25 de Mayo distribuyó fondos de la Ley de Descentralización 2460 por más de $ 2.000.000, beneficiando a 13 personas que emprenderán un nuevo servicio, comercio o incrementarán el que ya tienen en marcha.

El intendente, Abel Abeldaño, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias resaltó que “son 13 nuevos proyectos” y admitió que “es bueno cerrar el año de esta manera, entregándole un crédito a vecinos que hace tanto tiempo lo estaban esperando”.

Reiteró que “hoy son 13 las personas que tuvieron la posibilidad de acceder a este dinero y lo explicábamos durante la entrega, no es fácil acceder el crédito, hay que cumplimentar muchos requisitos antes, dar muchos pasos para que se te otorgue”.

Resaltó que “el tener un beneficio de este tipo en la provincia de La Pampa a tasa cero, a 4 o 5 años es importantísimo y esperamos que los vecinos y vecinas lo puedan aprovechar ya que la gran mayoría de los mismos ya están en marcha, inyectarles un poco de dinero les va a servir y más en este momento”.

Se esperanzó que “ojalá en los próximos años entreguemos nuevos beneficios y podamos presentar a la gente algunos de estos proyectos que ya están funcionando”.

No son subsidios

Aclaró que “hay mucha gente que interpreta que son subsidios en lugar de créditos, la historia nos marca eso en toda la Provincia porque venimos acostumbrados a que todo nos regalen, firmamos y después no pagamos y no pasa nada. Creo que debemos asumir el compromiso y ser solidarios con otras personas que lo están esperando, si yo recibo un crédito tengo que devolverlo porque ese dinero se reinvierte en más cantidad de personas”.

Saludo de fin de año

Como saludo de fin de año apuntó que “para la gente de 25 de Mayo se viene un 2022 muy bueno con obras que ya están arrancando y otras por licitarse, habrá mucha mano de obra que motoriza la economía rápidamente recuperando a la sociedad, al mercado. En La Pampa las gestiones que ha realizado el Gobierno ante Nación son excelente, más que satisfactorias lo que permitió que la provincia se ponga de pie nuevamente en este último tiempo con la obra pública que es la que inyecta fondos a la economía de todos los pampeanos y pampeanas”, concluyó.