25 de Mayo accedió a 250 lotes para viviendas y seis vecinos obtuvieron su crédito PROCREAR

Hoy se firmó el convenio entre la Provincia, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el municipio de 25 de Mayo, por el cual, a través del programa nacional Suelo Urbano, se girarán $ 184 millones para adquirir 250 lotes en la localidad destinados a la construcción de viviendas. Además, seis familias veinticinqueñas recibieron créditos de la operatoria PROCREAR para la construcción de casas.

De la firma de los convenios y entrega de créditos, que se realizó de manera virtual, participaron por el Gobierno nacional el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini; el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti y el director nacional de Política de Suelo, Juan Duarte. Por el Gobierno de La Pampa estuvieron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay y el presidente del IPAV, Jorge Lezcano; y por el municipio venicinqueño, el intendente Abel Abeldaño; el viceintendente, Luis Oga y el secretario de Gobierno, Ricardo Poyo.

Los $ 184.745.876 destinados a la compra de los 250 lotes habían sido acordados por el gobernador Sergio Ziliotto y el titular del cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, durante una reunión de trabajo que llevaron adelante en La Pampa el pasado 18 de agosto.

Descentralización

El intendente Abeldaño destacó que “hay un Gobierno nacional que se puso en los zapatos del otro, y sobre todo en los zapatos de los que menos tienen. Por eso quiero expresar la satisfacción que nos produce a los venticiqueños que nos hayan tenido en cuenta, y sobre todo quiero reconocer el trabajo del IPAV, el ministro de Obras y Servicios Públicos y, por sobre todo, a nuestro gobernador Sergio Ziliotto que profundizó la descentralización en La Pampa, lo mismo que el Gobierno nacional”.

“Poner en marcha el Plan Nacional de Suelo Urbano con 250 terrenos es una enorme satisfacción, porque nos tuvieron en cuenta. Para nosotros es algo impensado y que con las arcas municipales hubiera sido imposible de alcanzar”, afirmó.

Dignidad de la familia

El titular del IPAV, Jorge Lezcano, recordó que “La Pampa también pasó por cuatro años complejos, sin tener asignaciones de recursos del Gobierno nacional para viviendas, pero el Gobierno de La Pampa, en la figura del ex gobernador Carlos Verna y hoy con la continuidad y profundización del gobernador Sergio Ziliotto, pudimos hacer un programa provincial de viviendas”.

“Las casas suman a la recuperación de un eje fundamental de los seres humanos, que tiene que ver con la dignidad de la familia. No es una simple obra pública o una obra pública más, sino la recuperación de la dignidad de la familia pampeana”, sostuvo.

Motorizar la economía

El secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti dijo que con los más de 3.300 lotes que se incorporan en todo el país, “se empieza a construir el sueño de una vivienda, el sueño de un hogar, a partir de la decisión política del presidente de empezar a saldar la deuda interna en vez de la externa”.

“Hoy la vivienda es un derecho que debe garantizar el Estado, con el que no solo se concreta un sueño familiar, sino que vamos a generar puestos de trabajo en los municipios y en las provincias”, expresó.

El funcionario detalló que con las distintas operatorias de viviendas en marcha “estamos llegando a toda la Argentina, siempre pensando en cómo solucionarle el problema a los ciudadanos”.

Finalmente recordó que la línea de créditos Casa Propia “sigue abierta para que se inscriban más argentinos y argentinas que sueñen con la posibillidad de su propia vivienda. La inscripción requiere solo un sueldo mínimo, vital y móvil, lo que permite motorizar las economías regionales y locales».