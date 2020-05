Ziliotto y la cuarentena: “No quiero ser Córdoba, que tuvo que volver atrás”

El gobernador Sergio Ziliotto dijo este martes que los policías seguirán con fuertes controles en los 17 puestos camineros de La Pampa que comunican con otras provincias y pidió mantener estrictas medidas de bioseguridad en las industrias y comercios que reabran para evitar que se produzcan contagios de Covid-19.

“No quiero ser Córdoba, que tuvo que volver atrás”, dijo, en referencia a la decisión de las autoridades de la capital cordobesa que tuvieron que suspender la flexibilización de aperturas de comercios, peluquerías, credos y mudanzas luego de un brote de Covid-19 en un concurrido mercado.

“Primero nos preocupó Río Negro, ahora Córdoba, sin dejar de mirar el AMBA (NdeR: en referencia a la ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios del Gran Buenos Aires)”, dijo.

La Pampa tuvo cinco casos positivos -todos importados, que ya se recuperaron-. Hace casi un mes y medio que no se registra un nuevo contagio, por lo que el mandatario pidió hacer «un esfuerzo más» a la población para tratar de mantener la situación sanitaria.

Expresó que hay que estar alerta. Informó que la semana pasada impidieron el ingreso a La Pampa de 18 hacheros de Chaco, donde hay circulación comunitaria de Covid-19.

“Lamentablemente hay ejemplos que no ayudan”, dijo el mandatario, en referencia al caso que no se conocía públicamente. “Un micro venía del Chaco, con trabajadores chaqueños para desmontar un campo en Acha. El micro tenía permiso para entrar, pero los trabajadores, no. Tenemos que cuidarnos”, manifestó.

“No se trata de ser discriminatorios. Se trata de cuidar a los pampeanos”, contó. «El Estado tiene que ayudar pero también poner las reglas de juego», dijo.

Según contó posteriormente el comisario Héctor Lara, eran 18 pasajeros de Chaco que se trasladaban a una conocida cabaña de vacunos. «No los dejamos pasar», dijo. «Hay circulación comunitaria en Chaco. El micro venía con autorizaciones de Transporte. Pero ellos no tenían autorización para ingresar», contó.

Descuentos con tarjetas de crédito

Ziliotto encabezó el lanzamiento de una promoción con tarjetas de crédito del Banco de La Pampa, con el fin de reactivar el consumo y los comercios en época de la cuarentena por la pandemia de Covid-19: en todos los 3500 comercios adheridos -a excepción de las estaciones de servicio- habrá todos los días descuentos del 25 por ciento y en tres cuotas sin interés. El tope de devolución es de 1500 pesos por tarjeta.

El anuncio lo hizo desde un salón de Vialidad Provincial el presidente del BLP, Alexis Iviglia, acompañado por Ziliotto y el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo.

Esta promoción podrá ser usada por las familias que tienen Caldén Visa o Caldén MasterCard. Alcanza a unas 100 mil tarjetas, dijo Iviglia.

Es un beneficio exclusivo para clientes que posean un Paquete Pampa al momento de la promoción, aclaró el funcionario.

El reintegro del 25% será aplicado sobre el monto de las compras que se efectúen durante la vigencia de la promoción y se acreditará en el resumen de cuenta donde se registró el consumo.

El descuento estará disponible en los comercios que adhieran a la operatoria, los que deberán ser clientes del BLP, trabajar a través de e-banking, y tendrán que acreditar las tarjetas con el Banco de La Pampa. La adhesión será 100 % online a través de la página oficial de la entidad crediticia.

«Los comercios serán identificados con un logo: le pedimos a los vecinos, desde el Banco de La Pampa, la compra en los comercios de cercanías con responsabilidad y cuidándonos más que nunca», dijo Iviglia.

“Fue una decisión estratégica que el Banco de La Pampa se haya puesto a disposición de todos los pampeanos», manifestó el gobernador. «Buscamos dar las respuestas necesarias y al mismo tiempo a promover el crecimiento institucional y el posicionamiento en el mercado financiero de nuestro banco”.

«No fue casual la determinación de gravar con mayor fuerza a los bancos privados, los mismos que les pusieron miles de obstáculos para que se pudieran sacar créditos al 24», dijo. “Con orgullo hoy podemos ver como el Banco de La Pampa ha ganado clientes. En esta transición se han sumado más de 3 mil cuentas sueldos y no es casual, es porque se ve claramente que en las malas es nuestro banco provincial el que está del lado de la gente”, señaló.

Más cuentas sueldo

Un total de 764 empresas migraron todas las cuentas sueldo de sus empleados desde otras entidades bancarias, principalmente privadas, al Banco de La Pampa para poder acceder a los créditos a tasa cero, en medio de la pandemia de coronavirus Covid-19.

El gobernador dijo que hubo 1780 empresas tomaron crédito a tasa cero en el banco provincial. “De esos, 764 trajeron todos los sueldos al BLP o terminaron de traerlos”, dijo. Así, sumaron 3.063 nuevas cuentas sueldos en la entidad bancaria provincial.

El presidente del banco, Alexis Iviglia, dio más detalles. “Hace 60 días trabajamos para acompañar, como herramienta financiera que somos, en esta situación tan delicada que atraviesan en el país y la provincia”, dijo.

Puntualizó en este sentido que en lo que va de la pandemia se han puesto a disposición de los clientes alrededor de 3.000 millones de pesos, un promedio de 50 millones de pesos diarios para acompañar la evolución de la economía provincial en el contexto de la crisis sanitaria y económica que el Covid-19 ocasiona en todo el mundo.

Reseñó que en Líneas de Préstamos Especiales, durante el mes de abril se otorgaron $674,8 millones, distribuidos en 898 préstamos, con lo que se llegó 11.313 trabajadores. En mayo, bajo la operatoria sueldos MiPyMEs Tasa 0%, entre operaciones desembolsadas y en trámite se destinaron $683,2 millones a 1.780 empresas, cubriendo alrededor de 17.500 empleados.

En relación a la línea de créditos para Pequeños Comerciantes y Trabajadores independientes a Tasa 0% (DGR) se otorgaron $13,0 millones en 470 préstamos, mientras que los solicitados a través de AFIP destinados a monotributistas y autónomos lleva otorgados $168,8 millones en 1.249 préstamos.