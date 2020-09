Ziliotto volvió a insistir con la “responsabilidad social” ante el aumento de casos

El gobernador destacó que La Pampa está “en una burbuja” con respecto a otras provincias, pero advirtió que “no somos infalibles”. “Esto es una construcción colectiva”, remarcó.

El gobernador Sergio Ziliotto volvió a insistir con un llamado a la “responsabilidad social” frente al aumento de contagios de coronavirus, y pidió prestar atención a las advertencias de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

“Esto es una construcción colectiva, y el ‘nadie se salva solo’ no es un latiguillo. Lo pidió la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y no es tan difícil. Los desbordes y los brotes han venido por la violación a los encuentros sociales y no por trabajar, y ese es el eje sobre el que tenemos que tomar las decisiones”, dijo esta mañana durante una entrevista con Radio Rivadavia.

El mandatario, que cumple con un aislamiento preventivo porque uno de sus custodios es contacto estrecho de un caso positivo, dijo que el país enfrenta un escenario epidemiológico “durisimo” y que La Pampa está “en el medio del pais geográficamente, rodeados de provincias con una situacion desesperante”.

“La situación nacional es cada vez más grave. Si bien somos una burbuja, no somos infalibles. Por eso desde el inicio buscamos el equilibrio entre cuidar salud y la economía”, detalló.

Resaltó que el Gobierno pampeano dió “todas las respuestas necesarias sin necesidad de mirar la caja”. “Cuando asumí dije que los pampeanos podemos disfrutar de la herencia recibida y hoy podemos usar reservas para hacernos cargo de la disminución de los ingresos como coparticipación e impuestos”, agregó.

“Nos hicimos cargo no solo de reforzar el sistema sanitario, también de que en los municipios no se corte cadena de pago a provedores, paguen salarios, postergamos impuestos provinciales, dimos asistencia alimentaria junto a intendentes de toda la provincia. Pudimos mantener el nivel de actividad económica dentro de lo que depende de nosotros”, destacó.

Advirtió que en cambio el Gobierno nacional “no tiene la posibilidad de hechar mano a reservas por el nivel de endeudamiento”. Por eso destacó que “se dio un gran paso acordando con los acredores, falta cerrar con el fondo pero el gran paso que se dio debe permitir poner la Argentina en marcha”.

“Tenemos claro que así como nos hicimos cargo de los efectos de la pandemia desde el Estado, tenemos que ponernos al hombro la reactivación de la economía. Y no volver a cometer el error de ver a quién le echamos la culpa o no, tenemos que pensar en cómo salimos adelante. El acuerdo con los acreedores hay que utilizarlo para hacer desaparecer el déficit fiscal y poner a la Argentina en marcha”, insistió.

Puntualizó que “el epicentro de la pandemia es la concentración de contagios en el AMBA y ha repercutido en el resto del país”.

“Cuando uno abre las actividades económicas, hay cuatro o cinco antídotos que -junto con el control del Estado y la responsabilidad social- cierran a la perfeccion cual es la lucha contra el Covid: usar tapabocas, no aglomerarse, el distanciamiento social y no compartir utensillos ni bebidas. Eso en un escenario donde no hay circulación comunitaria, por eso cambia el eje con las decisiones que tomó el gobierno de la CABA”, cuestionó.