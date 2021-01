Ziliotto: “Reconforta sentirse integrado, vivir en un país federal”

El mandatario provincial manifestó su satisfacción por sentirse acompañado por el Gobierno nacional, con la visita de los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; el de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza y demás funcionarios nacionales.

“Ha dado muestras de lo que significa el interior del país, hemos perdido la cuenta, de ministros, secretarios de Estado y el propio presidente, visitando La Pampa, trayendo respuestas y oportunidades para los pampeanos”, dijo el Gobernador.

El acto central se desarrolló esta mañana en el salón La Fontana, ubicado en el predio de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos de General Pico, donde se visitó el Polo Tecnológico y se firmó el convenio de financiamiento para la construcción de la segunda y tercera etapa del mismo, que pertenece al Programa Provincias II. El convenio se formalizó entre el Ministerio de Interior de la Nación y el Gobierno de La Pampa, donde la Nación le asignó a la Provincia la cantidad de $ 378 millones.

“Quiero agradecer una vez más a toda la comitiva que recibimos hoy, que reconforta sentirse integrado, vivir en un país federal, en el cual aquella utopía que muchos no creyeron, que era una propuesta electoral de establecer una agenda federal con igualdad de oportunidades en todos los rincones de Argentina, hoy es una realidad. No me equivoco si digo que hoy que los pampeanos nos sentimos mucho más argentinos que antes. Vivimos épocas duras, no fuimos tenidos en cuenta. Es un dato objetivo, si uno mira la realidad de lo que pasaron entre una gestión anterior y esta, claramente están las diferencias”, afirmó.

Ziliotto destacó también la presencia de la presidenta del CONICET y de Salvarezza. “Quiero darles un mensaje, por todo lo que hicieron en este año de pandemia el CONICET al servicio de la salud de todos los argentinos. Dos palabras que sintetizan el sentimiento de la mayoría de los pampeanos: perdón y gracias. Perdón por el pasado, por ese ninguneo; y gracias por este futuro, por este presente que nos permitió, una vez más, poner la ciencia con ese capital enorme que tiene a partir del recurso humano, para encontrar soluciones, para lograr la movilidad social ascendente desde todo punto de vista”, remarcó.

Respecto al Polo Tecnológico, el Gobernador explicó que será una herramienta más, “importante y estratégica”, de lo que viene proyectando la Provincia en su desarrollo definitivo. “Es nada mas y nada menos que encontrar la conjunción socio/productiva entre lo público y lo privado, para que a través de la ciencia, la tecnología, la innovación, en todos los procesos productivos, le den a todos los sectores económicos eficiencia y competitividad. Tan necesarias para potenciar la Provincia, para generar actividad económica, riqueza y distribuirla a partir de la generación de trabajo. No es una medida aislada, sino es el marco de un proyecto pampeano que llevamos adelante desde hace mucho tiempo”, concluyó.