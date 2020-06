Ziliotto propuso como síndico de Pampetrol a Martín Matzkin: el tiernismo reclama el lugar

El gobernador Ziliotto envió el pliego para designar a Matzkin en Pampetrol como síndico. Ese lugar es para la segunda minoría política. La diputada Sandra Fonseca, de Coomunidad Organizada, sospecha que la ruptura con Brindesi apunta a conseguir el aval para arrebatarles el sillón.

La diputada provincial de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, presentó una nota en la legislatura para reclamar que se designe como síndico de Pampetrol a un hombre del tiernismo, el abogado Javier Horacio Díaz, y como síndico suplente a Diego Matías Tecilla. La semana pasada el gobernador Sergio Ziliotto envió el pliego a la Legislatura para nombrar en ese puesto al abogado Martín Matzkin. La legisladora provincial interpretó que la ruptura sin motivos aparentes de su bloque que anunció el otro diputado, Juan Brindesi, tiene relación con darle cobertura a esa intención de Casa de Gobierno.

Esos dos cargos habían sido reservados en la ley que crea la empresa estatal para la segunda minoría política con representación en la Cámara. Según los números de la última elección, el tiernismo ocupa ese lugar. Los nombramientos vienen demorados. Y esa demora esconde una disputa.

Primero el macrismo pretendió manotear esos sillones. Durante el anterior período, como se dividió el bloque de Cambiemos, antes de comenzar la tarea legislativo, el PRO -que tiene tres diputados- reclamó ese sitio y la entonces jefa del bloque cambiemita Josefina Díaz, propuso dos profesionales afines a ese partido.

Sin embargo, el entonces secretario general de Casa de Gobierno, Juan Ramón Garay, rechazó ese pedido -el 8 de enero de 2016- por “inconducente”, ya que en las elecciones anteriores se presentaron como una unidad política, como Cambiemos, junto al radicalismo, y eran parte de la primera minoría a pesar de haber conformado dos bloques aparte.

Ahora el tiernismo postuló a sus nombres, basándose en que la legislación establece que corresponde el síndico a la segunda minoría legislativa. Fonseca sostiene que ese sitio es del tiernismo, que en la última elección fue la tercera fuerza, y consiguió dos bancas. El macrismo y la UCR accedieron a sus cargos en una misma lista, la primera minoría.

Sin embargo, cuando parecía que el camino estaba despejado, surgieron los nubarrones. En forma sorpresiva, unos días antes al ingreso en la sesión de este jueves de la nota con la postulación, el bloque del tiernismo se rompió: el diputado provincial Juan Pedro Brindesi anunció, sin dar demasiados detalles, que hacía rancho aparte y formaba un bloque propio, unipersonal.

La designación del síndico de Pampetrol no estaría ajena a la ruptura. El 10 y el 12 de junio, el bloque de Comunidad Organizada mandó notas al vicegobernador Mariano Fernández y a la comisión legislativa correspondiente pidiendo que se active la designación. Pero cuatro días después de la última nota, Brindesi pegó el portazo.

Además, la semana pasada el gobernador Sergio Ziliotto envió los pliegos a la legislatura para designar autoridades en el ente estatal, y allí apareció el nombre de Martín Matzkin como postulante a síndico. Hasta ahora esa propuesta se había matenido en sigilio. Pero Fonseca interpretó que es una maniobra para despojarlos de una representación que le corresponde a su partido. Ella no avaló ese nombre y propuso otros.

Fonseca no hizo declaraciones públicas aun sobre el tema, pero en sus redes sociales recordó el compromiso que había firmado el piquense reconociendo que la banca es del partido y que, en caso de desacuerdo, renunciaría en vez de hacer lo que finalmente hizo, formar su propio bloque. El tiernismo tiene una larga historia de diputados y concejales que desertaron porque no soportan las condiciones que impone el jefe partidario, el inefable Juan Carlos Tierno, y ese papel firmado pretendía evitar un nuevo caso.

Por estas horas, Brindesi dio su punto de vista sobre el distanciamiento por estas horas. “No me sentía cómodo en el espacio, hable con Tierno y Fonseca, los objetivos que se plantearon durante la campaña no es hacia donde iban ahora. Plantearon otro rumbo, van hacia otro lado. Yo pienso seguir con los ideales que propuse en la campaña y seguir el camino de la gente que me votó. Me faltaba libertad, opción y opinión. Estaba muy incomodo”, se justificó en La Red este miércoles.

“Estaba trabajando más para Comunidad Organizada que para la gente que nos votó. Yo tengo mis convicciones y la decisión que tomé es difícil pero es para acompañar de la mejor manera a la población que me acompañó con el voto”, agregó. “La relación con Tierno es buena, hablamos el martes y no hemos vuelto a hablar. Fue algo incómodo pero ya había tomado la decisión hace varios meses”, sostuvo.

El bloque de Comunidad Organizada se convirtió ahora en unipersonal. Brindesi formó rancho aparte. Y en el tiernismo temen que la ruptura haya sido una consecuencia de una operación del oficialismo para arrebatarle el lugar del síndico en Pampetrol. Sugieren que desde Casa de Gobierno -con la anuencia de Brindesi- se pretende designar en el sillón de Pampetrol al joven abogado con un apellido con historia en el peronismo: Martín Matzkin, sobrino del “Toto”, exfuncionario menemista y duhaldista, e hijo de Aldo.

Cabe recordar que la ley que creó Pampetrol, en su artículo, el 5 bis, establece: “El Poder Ejecutivo deberá designar un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente correspondiente a las acciones clase “A” y un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente correspondiente a las acciones clase “A” a propuesta de los Bloques Legislativos minoritarios, con acuerdo de la Cámara de Diputados. El Director Titular y el Síndico Suplente serán propuestos por el Bloque que represente a la primera minoría parlamentaria surgida del sufragio popular. El Síndico Titular y el Director Suplente serán propuestos por el Bloque que represente a la segunda minoría parlamentaria surgida del sufragio popular”.

Ziliotto envió el pliego proponiendo a Matzkin el pasado 11 de junio. ¿Quién es Martín Matzkin? Un joven abogado, sobrino de Jorge “Toto” Matzkin, el exfuncionario del menemismo y del duhaldismo, e hijo de Aldo Matzkin, un empresario de las telecomunicaciones.

A pesar de su ligazón con el peronismo, en los últimos años se había acercado al macrismo. De hecho, entre 2013 y 2014 fue asesor del diputado nacional macrista, Carlos Javier Mac Allister. Antes había ocupado cargos en el estado provincial, nacional y como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación.

Por ejemplo, en 2001 fue consultor de la Dirección de Planificación de La Pampa. También consultor del Ministerio de Bienestar Social. Entre el 95 y el 99 fue representante de la Subsecretaría de la Juventud de la Nación en la provincia. Además de otras actividades privadas, entre 2001 y 2004 fue presidente del club Belgrano de Santa Rosas. Desde 2017 hasta la actualidad es representate del gobierno nacional ante el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra. También estuvo vinculado al club Boca Juniors.