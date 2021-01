Ziliotto firmó convenios con 10 intendentes para construir viviendas

En Uriburu, con el espejo del Ojo de Agua como marco, el gobernador Sergio Ziliotto selló los acuerdos para iniciar la construcción de 61 viviendas de la operatoria Mi Casa I, financiadas por Gobierno Provincial y ejecutadas por los municipios. “Debemos establecer un sistema permanente de construcción de viviendas, por eso les pido celeridad para ejecutarlas, porque no bien se terminen, reformularemos estos convenios como mínimo por la misma cantidad”.

El gobernador llegó a Uriburu junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay, el secretario de Asuntos Municipales Rogelio Schanton y el titular del IPAV, Jorge Lezcano.

. Previo a la firma de los convenios, recorrieron brevemente las playas del surgente que en los últimos dos veranos se ha transformado en un clásico del turismo de fin de semana.El mandatario agradeció la presencia a los intendentes y “la predisposición de trabajar en conjunto con el Gobierno Provincial. Estamos dispuestos a resolver los problemas de la gente y nuestra guía debe ser que haya el menor déficit habitacional posible en La Pampa”.Exhortó a los jefes comunales “a trabajar por los pampeanos que puedan tener necesidades más allá del pueblo que se trate y quien esté en el gobierno. Nos debemos a la gente y por eso el desafío es trabajar en conjunto”.Recordó que el programa de vivienda “Mi Casa” se puso en marcha durante la gestión del gobernador Verna en 2017 y afirmó que “de a poco lo hemos hecho más eficiente a partir del trabajo de los intendentes, porque las decisiones se toman cerca del problema, cerca de la gente”.“Este plan nació con el aporte del 50 % del gobierno provincial para la construcción total de la vivienda, después pasamos al 75 % y hoy ponemos el 100 %, porque sabemos que la mejor aplicación de los fondos públicos es cuando se resuelve una necesidad social”, afirmó.Resaltó que la provincia tiene “el acompañamiento del Gobierno Nacional que nos permitió comenzar un camino que no pensamos abandonar. Tenemos que luchar entre todos para que este proceso no se detenga porque hay 20 mil pampeanos que esperan la respuesta del Estado, y el Estado somos todos, sin banderías partidarias”.Pascual Fernández dijo que firmar el programa Mi Casa “tiene un significado muy fuerte para Uriburu porque hace más de ocho años que no se construyen viviendas en la localidad”.“Esto lo planificamos con Sergio –Ziliotto- de la misma manera que nos dijo que iba a traer la luz a Ojo de Agua y hoy aquí lo podemos ver. Esto demuestra que cada palabra que nos ha dicho la ha cumplido y eso lo quiero agradecer públicamente”, expresó.Los convenios y cantidad de viviendas adjudicadas a cada localidad son los siguientes: Anguil (6), Ataliva Roca (4), Caleufú (8), Dorila (3), General Campos (6), Guatraché (6), Jacinto Arauz (6), Realicó (10), Anchorena (4), Uriburu (8).