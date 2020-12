Ziliotto : “Es necesario ponerle ciencia y tecnología aplicada a todos los procesos productivos”

“Creemos en el conocimiento, la innovación y la tecnología, por eso estamos invirtiendo fuertemente en el Polo Tecnológico de La Pampa, para que sea referente regional y nacional”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto durante una visita al Centro Regional de Educación Tecnológica -CERET-.

La recorrida coincidió con la realización de las vigésimoprimera Jornada Anual de Horticultura en la que participan, virtualmente, productores de todo el país. Junto al mandatario estuvieron la intendenta Fernanda Alonso, el ministro de Educación, Pablo Maccione y el director del CERET, Juan Manuel Bello, entre otras autoridades.

Ziliotto celebró poder estar “hablando de producción y trabajo dejando de lado un poco la agenda que nos ha marcado la pandemia” y destacó que en General Pico “tenemos una gran aliada, la intendenta Fernanda Alonso”.

“En este ámbito se sintetiza al gestión a partir de una concepción ideológica que tiene que ver con cuál va a ser el rol del Estado”, expresó el Gobernador y recordó que “desde hace mucho tiempo desde el justicialismo de la provincia de La Pampa pregonamos la necesidad de un Estado presente, que intervenga en la economía en favor de la gente”.

En este sentido valoró la historia del CERET, como «ejemplo claro de que desde el Estado queremos hacerle más fácil la vida a todos aquellos que toman riesgo todos los días invirtiendo sus dineros y generando actividad económica”.

Destacó que el CERET es un ícono a nivel regional y nacional, “eso nos debe llenar de orgullo como pampeanos, sabiendo que tenemos un Estado respaldando la inversión productiva” y comparó los logros del Centro con “Casa de Piedra, un lugar que hace más de quince años soñó Carlos Verna y hoy es una realidad, como lo es el área demostrativa de las especies bajo riego”.

Consideró que tanto en el CERET como en Casa de Piedra se generó un esquema que permite que “cada producto que ponemos en manos de emprendedores, PyMES o empresas, tengan una etapa previa de experimentación que demuestren la viabilidad del negocio”.

Conceptos del director del CERET

Bello sostuvo que “siempre los últimos días de noviembre son especiales en el CERET, porque es la fecha en que históricamente se reúne toda la familia y quienes de alguna manera participan en la horticultura”.

Mencionó que si bien la organización de este año debió hacerse en forma virtual por la pandemia, “vimos con enorme satisfacción que llevamos más de 400 reproducciones del acto inaugural y además tenemos comentarios de productores de Salta, Santa Fe y otros lugares del país, que no hubieran podido participar si hubiera sido presencial”.

Agradeció especialmente el apoyo del Gobierno provincial a través del gobernador Sergio Ziliotto y a los ministros de Producción y Educación que “nos acompañaron en un año en el que también nosotros tuvimos dudas de cómo íbamos a funcionar en el marco de una estructura donde es difícil parar la producción”.

Reconoció el trabajo del equipo que conforma el CERET, “porque entendieron que la responsabilidad no terminaba cuando se acababa el trabajo acá” y puso de relieve “el cumplimiento estricto de los protocolos, sabedores que no nos podemos dar el lujo de quedar aislados en la fábrica”.

Finalmente aseguró que “poder mostrar lo que hacemos es un orgullo y un premio para todos los que integramos CERET” y reiteró el agradecimiento “al Gobierno provincial y al equipo que hace posible que el Centro permanezca activo y sea ejemplo de innovación y producción”.