Ziliotto en 25 de Mayo: “las casas que se entregan no son un regalo, son una contribución de toda la sociedad”

El mandatario advirtió que las casas que se entregan “no son un regalo, son una contribución de toda la sociedad” y reclamó“solidaridad a quienes ya poseen su techo propio para llegar con respuestas a quienes aún las necesitan”.Ziliotto dijo que la “solidaridad tiene que ser la nave insignia que nos permita dar respuestas habitacionales a los pampeanos” y advirtió que las casas que se entregan “no son un regalo, son una contribución del resto de la sociedad. Aquí las viviendas no se construyeron con mi dinero, ni con dinero del intendente o de algún funcionario, se construyeron con el aporte de cada uno de los pampeanos, con los impuestos, y por eso es imprescindible la solidaridad para poder dar respuestas a todos los que las requieran”.“Sabemos que hay casi quinientas familias que esperan vivienda y por eso pedimos el compromiso social de pagar las cuotas, no sólo a quienes hoy las recibieron, sino a las 30 mil familias que todavía pagan una cuota de vivienda FONAVI en toda la geografía pampeana”, señaló.Ziliotto llegó a 25 de Mayo junto al ministro de Obras Públicas, Juan Ramón Garay, y el titular de la cartera de Salud, Mario Kohan. En la localidad oesteña aseguró: “Vamos a seguir profundizando la política habitacional, y por eso quiero que sepan que la semana próxima va a estar viajando Abel –Abeldaño- a Santa Rosa para firmar contrato con el presidente del IPAV para empezar a trabajar en 20 viviendas”.El primer mandatario confió en que “seguramente el Gobierno nacional, cuando trate de salir de este escenario económico espantoso que nos dejó el Gobierno de Macri, una de las primeras respuestas que dará será el de las viviendas. Seguramente volverá el FONAVI y además, junto al Banco de La Pampa veremos cómo llegamos con créditos a las familias que tienen la posibilidad de construir su propia casa”.“Vamos a seguir trabajando en conjunto con los municipios, lo venimos haciendo más allá del signo político porque respetamos la voluntad popular de todos los habitantes de La Pampa”, sostuvo y anunció que “en poco tiempo más vamos a poner a disposición de la municipalidad nuevos terrenos para que muchas familias tengan la posibilidad, a partir de su esfuerzo, de poder construir su propia vivienda”.El primer mandatario dijo que “la entrega de viviendas es un acto de dignidad que hoy le permite a diez familias tener su casa”, y les aseguró a los veinticinqueños que seguirá trabajando en un “marco de federalismo provincial para avanzar en la resolución de los problemas de los pampeanos”.Previo a la entrega de viviendas, el gobernador Ziliotto firmó el acta de cesión en tenencia en favor de Pampetrol del área hidrocarburífera Gobernador Ayala II, lo que le permitirá operarla avanzando en las tareas de exploración y explotación.Rubricaron el acta de tenencia la presidenta de Pampetrol, María de los Ángeles Roveda y el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, quien destacó que “el área tiene un interés estratégico para la Provincia, habida cuenta que permitirá intensificar su horizonte productivo”.En tanto Ziliotto dijo que la trasferencia de Ayala II “nos permitirá generar trabajo para los pampeanos. No tenemos dudas que con la intervención del Estado, en este caso a través de Pampetrol, avanzaremos en explorar y explotar el yacimiento para que haya más trabajo para los venticinqueños. Vamos a seguir interviniendo en la economía para llevar dignidad a los pampeanos, no sólo a través de obras, sino a través de facilitarles el acceso al trabajo digno”.