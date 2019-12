Ziliotto duplicó los fondos municipales y anunció bono para beneficiarios de Tarjeta Social

En el marco del lanzamiento del Plan Pro-Vida Verano 2020 el Gobernador anunció el incremento del 50% para los fondos municipales. Además confirmó el pago de un bono de 3.500 pesos destinado a beneficiarios de la Tarjeta Social, monto que será acreditado el próximo viernes 20.

El lanzamiento se llevó a cabo hoy en el Centro Cultural Medasur y estuvo encabezado por el gobernador, Sergio Ziliotto. El primer mandatario provincial fue acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez, el de Salud, Mario Kohan, y el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápol, además de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.

En el discurso el gobernador pampeano anticipó dos anuncios de importancia: el incremento del 50% en los fondos municipales y el pago de un bono navideño de 3.500 pesos a los beneficiarios de la Tarjeta Social. “El Pro Vida es un Plan muy especial, de contención social, que se metió en el corazón de la familia pampeana. El Gobierno Nacional ha pedido que nos preocupemos prioritariamente de los más desprotegidos, porque esta gran crisis económica está pegando muy fuerte. No solo tenemos que pensar en la reactivación económica, sino también ocuparnos de la coyuntura. Hoy le estamos dando continuidad a un Plan muy importante que genera dignidad y fortalece la familia, porque impacta en el seno de una sociedad inclusiva. Por ello vamos a redoblar el esfuerzo presupuestario. Vamos a actualizar los montos a transferir a los municipios en un 50% con respecto al año pasado, por encima de cualquier pauta de crecimiento del presupuesto provincial. Creo que lo amerita la situación y la calidad de vida de la familia pampeana”, dijo.

Con respecto al bono navideño para los beneficiarios de la Tarjeta Social señaló “el viernes 20 vamos a depositar en la Tarjeta Social el monto de 3.500 pesos. Queremos que todos tengan una Navidad lo más digna posible. También tenemos muy en claro que ese consumo se derrama en la góndola local, produciendo una reactivación económica local. A nuestros intendentes quiero decirles que los vamos a acompañar, que este proceso de descentralización no tiene marcha atrás. Vamos a seguir transfiriéndoles responsabilidades y recursos como corresponde. No tengo dudas que el desarrollo de La Pampa es entre todos”, enfatizó.

Luego de su discurso, el ministro de Desarrollo Social mantuvo una reunión con los intendentes de las localidades e integrantes de los equipos técnicos de cada municipio.

El Pro Vida promueve procesos comunitarios en cada localidad pampeana, tendiendo a estimular la participación de la familia y sus integrantes en diferentes actividades y propuestas. Tiene dos modalidades invierno y verano. En esta etapa incluye entre otras cosas la colonia de vacaciones en todo el territorio pampeano.

Ziliotto en Casa Rosada

El Gobernador, además,dio cuenta parte de lo acontecido en Buenos Aires en su última visita “nos hicimos presentes sin haber firmado el Consenso Fiscal. Nosotros tenemos una sanidad financiera muy importante principalmente porque tenemos soberanía tributaria, por ello fuimos a dar el apoyo político a lo que nos propone nuestro presidente. Estamos convencidos de que entre todos vamos a poner de pie a la Argentina”, concluyó.