Ziliotto dijo que acatará el DNU de Nación y ratificó que seguirán clases presenciales

«Tenemos en claro que las leyes se cumplen y que hay que respetarlas», dijo el gobernador en diálogo con El Diario. Y adelantó que convocó a una reunión para este martes a los tres gremios docentes de la provincia. Además, anunció que habrá ayuda oficial para los sectores más afectados por las nuevas restricciones, entre ellos los gimnasios.

El gobernador encabezó este lunes a la mañana la licitación de 40 viviendas en la vecina localidad de Toay. Luego del acto se refirió al decreto nacional que establece nuevas restricciones en La Pampa.

«Como lo habíamos anticipado, la ola de contagios en La Pampa es claramente creciente», destacó el mandatario.

Y resaltó que las nuevas decisiones que se tomaron «en forma conjunta entre Nación y los gobernadores» están «basadas en claras evidencias científicas y epidemiológicas».

«Nosotros no discutimos la ley, salvo algún sector que pueda estar involucrado y que puede hacer uso de lo que establece la constitución. Quien hoy revisa la constitucionalidad o no, la legitimidad o no, la legalidad o no de las leyes es el Poder Judicial», sostuvo Ziliotto.

Y continuó: «nosotros tenemos la obligación de hacerlas cumplir, más allá de que tenemos algunos ejemplos a nivel país, que no marcan esto y que le hacen un gran daño a la democracia y un gran daño a la institucionalidad, incumpliendo la normativa».

«Hoy hemos disparado distintas alternativas que tienen ver con paliar ayuda a todos esos sectores que por las restricciones han sufrido consecuencias negativas desde el punto de vista económico», agregó.

«Por eso -continuó- un sector específico (en referencia a los gimnasios) han sido convocados por el subsecretario de Deportes para hacerles saber cuáles son las ayudas económicas que pone en marcha una vez más el Gobierno Provincial».

Acto seguido detalló «los créditos a tasa cero, los Repro para los empleados, los créditos desde Desarrollo Social para los emprendedores que no estaban bancarizados».

El gobernador resaltó que la provincia tiene «un sinnúmeros de alternativas para tratar de paliar las consecuencias negativas que tienen estas medidas sanitarias, que tienen como objetivo cuidar la salud».

E insistió en que esta es la «responsabilidad» que tienen tanto el presidente como los gobernadores: «cuidar la vida como uno de los valores supremos», dijo.

Ziliotto también la apuntó a la informalidad de la economía: «cuando observamos la evolución del negocio y el giro mensual, vemos que no se corresponde el perjuidio que se expresa ante los medios de prensa, con lo que es el informe mensual de la facturacon de esos negocioss… entonces la ayuda del Estado se hace en base a las respuestas que se tiene ante el fisco», sostuvo.

Y subrayó: «por eso muchas de las respuestas que hemos dado no han sido utilizadas por algunos sectores de la economía. Vemos que existe una gran informalidad, no vamos a desconocer la crisis económica, pero desde el Estado somos responsables, damos respuesta en relación a la facturación».

– ¿Va a tomar alguna decisión en relación al pedido de Utelpa de suspender las clases presenciales?, se le consultó a Ziliotto .

– Cuando iniciamos el ciclo lectivo, y en virtud de la experiencia del año pasado, pusimos en marcha distintas medidas y también distintos mecanismos partir del avance de la ola de contagios. En virtud de eso, una de las principales decisiones que tomamos fue separar en burbujas, que no superaran el promedio de las once personas. Hoy tenemos funcionando más de 7.600 burbujas. Inmediatamante que se constata un caso positivo, inmediantamente se suspenden las clases en esa burbuja. Hoy hay suspensión focalizada y temporal de clases… hay 214 burbujas aisladas. Hay que cuidar la salud desde un escenario donde el Estado debe garantizar la educación. Hay que ser inteligentes, analizar todas las variables en las cuales se maneja el análisis de la situación.

Acto seguido, Ziliotto mostró una carpeta con todos los datos actualizados, localidad por localidad, de la actividad educativa. Insistió en que «la enorme mayoría» de los contagios «no se generan en la educación» como «tampoco en la actividad económica».

Y puso como ejemplo lo ocurridos ayer en una localidad del interior: «el 90 por ciento de los contagiados estaban aislados, es decir que la onda espansiva de eso es menor».

El gobernador ratificó que «la suspensión focalizada y temporal de las clases está vigente y se hace operativa desde el primer día de clases».

Y adelantó que convocó para este martes a los tres gremios docentes para «vivenciar datos y mostrarles con estadísticas que los principales responsables en cuidar la salud somos los gobernantes, pero tampoco vamos a dejar de garantizar la educación de nuestros chicos».