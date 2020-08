Ziliotto criticó las declaraciones de Duhalde: “Rechazo totalmente un golpe de estado”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, rechazó las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde y afirmó que sus dichos no suman a la vida democrática.

En declaraciones al programa de Fernando Carnota, en Radio Rivadavia, el mandatario pampeano afirmó que “la gente común la está pasando mal y las declaraciones de Duhalde no ayudan”.

“No hay caldo de cultivo para pensar que habrá un Golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas están integradas a la vida democrática, rechazo totalmente un Golpe de Estado”, agregó.

Por otra parte, consultado sobre el tratamiento de la Reforma Judicial en el Congreso, Ziliotto dijo que “saldrá en el Congreso si hay mayoría, lo que es una herramienta de la democracia”, resaltó.

Y opinó que “tienen que haber debates y proyectos alternativos”, para agregar que es un tema a abordar por el sistema democrático: “siempre se va a encontrar una alternativa para que la Reforma no se debata. Y si no se hace hoy, que no es año electoral, ¿cuándo se va a hacer?”, se preguntó el mandatario.