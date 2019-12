Ziliotto brindó con la prensa e hizo importantes anuncios para reactivar la economía y el consumo interno

Se llevó a cabo hoy por la mañana en Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, el tradicional brindis de Fin de Año con trabajadores de prensa encabezado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, acompañado por todo su gabinete.

Antes de dar comienzo al ágape que se realiza tradicionalmente con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los integrantes del Poder Ejecutivo provincial, encabezados por el gobernador Sergio Ziliotto y el vicegobernador, Mariano Fernández, procedieron a saludar a trabajadoras y trabajadores de prensa que colmaron el Salón de Acuerdos.El primer mandatario provincial aprovechó el momento para efectuar una serie de anuncios, entre los que se destacó la firma de una adenda al un convenio establecido con el Banco de La Pampa.

Ziliotto se refirió a las gestiones realizadas pensando en la reactivación económica del trabajo y la producción agropecuaria. “En estos días beneficiamos a los sectores más vulnerables: a los empleados públicos. Y hoy, como corresponde a nuestro eje de Gobierno, pensamos en tomar medidas directamente relacionadas a beneficiar al sector privado. Estamos poniendo a disposición de ese sector una cartera de créditos por 350 millones de pesos con una bonificación del 15%, resultando una tasa del 38%, para lo que es capital de trabajo. En tanto para productores afectados por la sequía logramos bonificarlos hasta un 17%, resultando tasas del 36%. También bajamos la tasa para ese instrumento formidable que da posibilidades de ventas a las empresas, como lo es el Programa Compre Pampeano y es otro aporte del Gobierno Provincial para reactivar la economía y el consumo interno”, indicó.

Más adelante agradeció a la dirigencia gremial por haber llegado a acordar en paritarias un nuevo beneficio para los empleados públicos. “Ese beneficio también será otorgado a los jubilados como así también a los distintos programas sociales que tiene en marcha el Gobierno provincial, como son los residentes en salud, el programa “Madres”, “Tercera Edad”, el incentivo a la formación, los pensionados, los pasantes y sumado al Bono Navideño para los beneficiaros de la Tarjeta Social. Del beneficio del Bono, quedan excluidos los funcionarios, como corresponde”, afirmó.

Para finalizar la serie de anuncios el gobernador se refirió al “alineamiento muy claro” con el Gobierno Nacional sobre la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). “Tiene que ver con la responsabilidad de la prestación de salud pública del Gobierno. Firmé el decreto de adhesión a la Resolución del ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, sobre la ILE. Esto no significa que en la provincia de La Pampa no estuviéramos cumpliendo con lo que marca el Artículo 36 del Código Penal, sino que es un alineamiento con las políticas y con tener un marco jurídico uniforme en el resto del país. Espero que el resto de los gobernadores también hagan lo mismo”, concluyó.

Actualidad política

Finalizado el discurso y los anuncios, Sergio Ziliotto le dio vía libre a la ronda de prensa respondiendo en primera instancia, sobre el reciente acuerdo con el Banco de La Pampa. “Apuntamos a que la inversión productiva sea mucho mejor negocio que la especulación financiera y es la gran apuesta que tenemos con el sector privado: darle todas las herramientas para que puedan volver a producir. También estamos fomentando, a partir del consumo, a que haya un mercado en el cual tengan la posibilidad de vender los productos que estén fabricando o vendiendo, y eso tiene que ver con la reactivación económica. Tenemos como ideología y convicción un rol muy claro del Estado: intervenir en la economía a favor de la gente, y en este caso, a favor de los empresarios pampeanos. Eso significa dar más trabajo, mejorar las condiciones económicas de las empresas que, seguramente, van a redundar en una mejor calidad de vida de todos los pampeanos. Tenemos en claro que se gobierna para todos: los más vulnerables, los empleados públicos y el sector privado. Esta es una muestra y pronto estaremos anunciando otra serie de medidas. Este gobierno está en línea con el Gobierno Nacional a quien le hemos pedido que el escenario económico vuelva a su normalidad”, manifestó.

“Siento orgullo por la realidad de La Pampa; estos días sentí orgullo de ser privilegiado por la decisión de los pampeanos para darnos el manejo de las finanzas públicas y las políticas de gestión. Lo analizo en el contexto nacional; al concurrir a una convocatoria del presidente, Alberto Fernández, y cuando veía que el resto de los mandatarios firmaba una adenda, me planteaba lo orgulloso que me sentía de ser pampeano, porque la enorme mayoría de las provincias fueron a que el presidente les determinara un salvataje financiero para pagar sueldos y deudas. Nosotros en La Pampa, con nuestros propios recursos, con los impuestos que pagan los pampeanos, estamos destinando en estas semanas más de 1.300 millones de pesos en inversiones. Se pueden ver en las obras públicas que anunciamos en General Pico con el Parque Industrial, en Santa Rosa, en Uriburu, en La Adela, en Toay, que suman 643 millones. Es dinero nuestro que no le pedimos a nadie. Y en lo que tiene que ver en los programas de contención social para los sectores más vulnerables como para recomponer el salario de los estatales y lo que tiene que ver con los programas sociales, invertimos 610 millones de pesos; más el aporte del BLP que también es estatal y de los pampeanos. Si hay algo que me entusiasma y que este Gobierno Nacional va a tomar la decisión de una vez por todas, es la de premiar la eficiencia, algo que demostramos. Yo no estaba en la lista de los gobernadores desesperados que iban a Nación para pedir que les perdonen las obligaciones y puedan recuperar su caja. Esto es parte del orgullo que siento como gobernador y creo que también lo tienen que sentir los pampeanos”, manifestó.

Ziliotto también respondió sobre los posibles cambios en la Ley de Coparticipación tomando como base el reclamo de algunos municipios apremiados para cumplir obligaciones inmediatas. “Nunca dejamos a los municipios librados a su propia suerte. En los últimos 12 años aumentamos un 50% la incidencia en el Presupuesto Provincial de los recursos que en forma automática llegan a los municipios. La descentralización para nosotros no es un lema, es algo que estamos haciendo y siempre vamos a estar ayudándolos, pero también exigiremos eficiencia. Entre todos vamos a analizar con cada intendente, caso por caso, pero también debemos trabajar pensando en ser eficientes”, sostuvo.

Consultado sobre EMPATEL, Ziliotto aclaró que aún no se ha designado su titular. “En las charlas que mantuve esta semana con los distintos ministros, especialmente con Wado de Pedro, ministro del Interior de la Nación, le recordé que éste es un tema neurálgico para la provincia de La Pampa. El que más está en el tema es Máximo Kirchner y en ese sentido, vamos a trabajar en conjunto. La legislación vigente de La Pampa ya tiene la licencia como operador de telecomunicaciones porque hemos cumplido con todas las normativas y la ley específica. Junto con nuestro asesor letrado, Alejandro Gigena, pedimos pronto despacho y a partir de allí se activaron todos los mecanismos legales para inducir al Gobierno Nacional a que se nos otorgue, pues nos sentimos con pleno derecho y nos asiste la ley. El próximo paso es la asignación del espectro radioeléctrico de 4.G”, sostuvo.

Ante una consulta puntual sobre la reciente votación para sancionar la Ley de Emergencia Económica y en la cual dos pampeanos votaron negativamente el gobernador dijo: “La historia y la gente en las urnas van a tener el veredicto de la conducta de cada uno de los diputados. El 19 de mayo la gente tomó la decisión de a quién premiar y a quién castigar, cada uno se hará cargo de los votos, si votó a favor de la gente o si siguió privilegiando los beneficios particulares de una Ley; había que pensar que se está beneficiando a los que menos tienen, a los excluidos. Hay gente que no está de acuerdo con eso”, sostuvo.

En referencia a los congelamientos en las tarifas de energía indicó compartir la decisión política de “congelarlas por lo menos seis meses. Se busca abrir una instancia de negociación con el Gobierno Nacional con las empresas privatizadas, que son los grandes ganadores del gobierno de Mauricio Macri. Las cooperativas van a tener un desahogo al no tener tanta demanda social de gente que no va a poder pagar la tarifa. Como Provincia vamos a defender el modelo de cooperativas”, manifestó.

En cuanto a la deuda del Gobierno Nacional con La Pampa, el gobernador reiteró que “cada vez que saludamos al presidente o ministro, les decimos que no se olviden de la deuda de La Pampa, en ese sentido estamos encaminados. Los dos reclamos por las deudas se encuentran en el marco de la Justicia, la CSJ falló en uno y se declaró competente en el otro, tenemos un aval de la Justicia. Hay que encontrar el momento, hoy por hoy lo que está Nación es recomponer la caja que no existe y hay deudas”, indicó.

Sobre la injerencia en la modificación en el régimen de retenciones al campo, Ziliotto manifestó su defensa al sistema de retenciones “como momento para que el Gobierno intervenga la economía, poder manejar el precio interno, el precio que pagan los argentinos para acceder a un alimento y, a su vez, el precio externo que determina la estructura de costos de lo que es el valor agregado a la producción primaria. Si no existiera la herramienta de las retenciones iríamos a un economía de reprimerización, donde no importa el valor agregado porque no es negocio. Entonces es necesario que el Gobierno maneje el precio interno de los commodities para tomar decisiones políticas y crear políticas públicas a favor de la gente. Aparte las retenciones existieron a partir de las decisiones que tomaba Álvaro Alsogaray, así que miren si no tiene trayectoria y viabilidad”, concluyó.