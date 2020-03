Ziliotto anunció 2.500 millones en créditos; la construcción de 1.000 viviendas sociales y 4.000 millones para obras públicas

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, realizó el discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias 2020 en la Cámara de Diputados provincial.

El mandatario provincial transmitió por primera vez como gobernador el tradicional mensaje desde el recinto de la Legislatura provincial, donde explicó las principales acciones respecto a las políticas a ejecutar a lo largo del año en curso.

Nos convoca la Constitución Provincial. Una excelente oportunidad para contarles a los pampeanos los planes y programas que fortalecerán las políticas públicas de este Gobierno.

Todas ellas en sintonía con nuestro modelo político social presentado el 10 de diciembre pasado en este mismo ámbito.

En esa oportunidad reivindiqué el rol del Estado como ordenador de la economía Provincial, partícipe en la distribución de su renta y factor determinante de inclusión social.

Las acciones que hoy presentaremos son la herramienta para alcanzar nuestros objetivos.

Hacienda

El respaldo financiero que hará posible estas acciones provienen casi exclusivamente de recursos propios, a partir de la solidez institucional y fiscal que hemos recibido de la gestión del ingeniero Carlos Verna. Los pampeanos sí podemos disfrutar de la herencia recibida.

La invalorable recepción a nuestras demandas por parte del Gobierno nacional ha quedado demostrada con el solo ejemplo de la cancelación parcial de la deuda previsional. Hoy La Pampa existe para el Gobierno Nacional.

No obstante, según sea el resultado de la negociación de la deuda pública nacional, tendremos la certeza de cual será el nuevo escenario y el nivel de respuesta posible por parte de nuestro Presidente. Mientras tanto, responsablemente, no podemos gastar a cuenta.

Producción

La inversión productiva que lleven adelante los tres motores de la economía, o sea el Estado, los privados y las cooperativas, contarán con un fuerte apoyo.

Potenciaremos la incorporación de bienes y servicios a las producciones primarias y a los recursos naturales, incentivando la innovación tecnológica para mejorar su competitividad.

El rol de fomento del Banco de La Pampa será trascendental.

Habilitaremos una cartera de créditos de 2.500 millones de pesos.

De esa cartera, 1.500 millones estarán a disposición de las PyMEs y 500 serán para las grandes empresas.

Los restantes 500 millones constituirán una línea específica para el sector cooperativo.

Serán por montos de hasta 150 millones de pesos por empresa, a 7 años de plazo con dos años de gracia para la devolución del capital.

Somos conscientes del fuerte impacto de las altas tasas de interés en la rentabilidad económica, aún a pesar de la política de disminución que lleva adelante la autoridad monetaria nacional.

Para ayudar a resolver este problema, este Gobierno provincial bonificará esta oferta crediticia con una disminución de 15 puntos de su tasa de interés, lo que determina un escenario de tasas negativas, inexistente hoy en el mercado financiero nacional.

Esa disminución de tasa se incrementará a 18 puntos cuando se trate de cooperativas.

Asimismo, seguiremos ayudando a nuestras empresas a vender en cuotas, a través del Compre Pampeano.

Particularmente en la Expo Agro de este mes de marzo, 35 empresas locales podrán ofrecer sus productos financiados, por un monto total 750 millones de pesos y con un subsidio de tasas de hasta 20 puntos.

En los próximos días ingresaremos a esta Legislatura un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a licitar públicamente el alquiler o venta del inmueble que construyera la empresa Montenegro en la ciudad de Santa Rosa, y que hoy es propiedad del Estado provincial.

Buscaremos darle actividad y productividad, a través de un proceso similar al autorizado por esta Legislatura para el Frigorífico de Bernasconi.

En tal sentido, es buena oportunidad para informarles que en próximos días aprobaremos la venta a sus actuales operadores, quienes han efectivizado el pago de alquileres futuros y aceptado la opción de pago total del inmueble en un plazo menor al establecido en el contrato original.

De esta manera, podremos reinvertir el recupero de casi 300 millones de pesos, que es el valor actualizado de la inversión realizada oportunamente.

Asimismo, seguiremos impulsando la aduana de General Pico y la Zona Franca como una herramienta estratégica para aquellas empresas que ven en los mercados internacionales la posibilidad de expansión y de inversiones en La Pampa.

Ciencia y Tecnología

Impulsaremos iniciativas de innovación en las áreas de las ciencias y tecnologías aplicadas a la industria, el campo, el comercio y los servicios.

Principalmente el desarrollo de nuevos emprendimientos tecnológicos que permitan la inserción de jóvenes.

En tal sentido hemos comenzado la construcción del Polo Tecnológico de General Pico con una inversión de 60 millones de pesos en su primera etapa.

Para crear un órgano multijurisdiccional que lleve adelante su administración y funcionamiento estaremos ingresando un proyecto de ley a esta Legislatura.

Energía

Prometimos trabajar para transformar nuestra Provincia en productora de energía.

Ser dueños de la energía nos permitirá definir su precio según criterios sociales o económicos, beneficiando tanto a sectores vulnerables o transformándola en una ventaja más para atraer inversiones productivas.

El próximo jueves presentaremos el Plan Energético Provincial con metas a corto, mediano y largo plazo.

Propondremos el marco normativo de regulación para generación y abastecimiento energético, en condiciones de seguridad y calidad para los próximos 20 años.

Para hacerlo realidad enviaremos a esta Legislatura el proyecto de Ley de Soberanía Energética de la provincia de La Pampa.

Se trata de proyecto integral, que aborda: la reconversión de Pampetrol, establece parámetros de ahorro y eficiencia en el uso de la energía y pone en marcha el sistema de energía distribuida, herramienta que propiciará la generación por parte de los propios consumidores.

Reconvertir Pampetrol será estratégico en el proceso de crecimiento y diversificación de la matriz productiva pampeana y clave en la distribución de la renta a favor de los pampeanos.

Sus nuevos objetivos serán generar energía, por sí o en alianzas con empresas públicas, privadas y cooperativas. Y a partir de distintas fuentes, como la hidráulica, la térmica, la solar, la eólica o a través de procesos de biomasa o biogás,

Obras Públicas

Haremos una fuerte inversión de fondos públicos para la ejecución de infraestructura energética, vial, social, sanitaria y educativa.

En ese marco, llevaremos adelante una inversión de 4 mil millones de pesos para el año que transitamos, lo que seguramente se incrementará por parte del Gobierno nacional al ejecutar obras de magnitud en territorio pampeano.

Las obras en ejecución, las anunciados recientemente y las que estamos planificando nos permitirán dar respuestas en toda la geografía provincial.

Viviendas

Nos propusimos el desafío que más familias pampeanas accedan a la vivienda propia.

Con un fuerte aporte provincial sumado al cobro de parte de la deuda del Gobierno nacional, pondremos en marcha la construcción de 1.000 viviendas sociales, para lo cual invertiremos más de 2.000 millones de pesos.

Esta inversión incluye las obras de infraestructura y la compra de tierras en el marco de la Ley del Banco de Tierras, esa tan necesaria herramienta que nos aportara el gobierno de Carlos Verna.

La mitad de ellas serán construidas a través de la operatoria “Mi Casa”, para localidades de menos de 10 mil habitantes.

En este caso, vamos a recompensar el compromiso demostrado por los intendentes.

Por ello, incrementaremos el aporte del Gobierno provincial llevándolo al 75% del costo actualizado de cada vivienda.

El resto serán ejecutadas en Santa Rosa, General Pico, General Acha y Toay a través de un plan provincial, de características similares al tradicional FONAVI.

Tenemos en estudio la viabilidad de ofrecer a la clase media una línea de préstamos hipotecarios para la construcción, ampliación, refacción y terminación de viviendas por parte del Banco de La Pampa.

Pero el alto nivel que aún tienen las tasas de interés lleva a que cualquier simulación para calcular una cuota, determine un endeudamiento desaconsejable.

Seríamos irresponsables creando escenarios similares a los que hoy provoca la operatoria UVA del anterior Gobierno nacional.

Ante ello, las pondremos en marcha una vez estabilizadas las condiciones económicas y redefinidas las normas específicas por parte del Banco Central.

Sabemos que estamos satisfaciendo solo una parte de la demanda habitacional.

Seguiremos buscando alternativas para que más familias accedan a un techo propio. Y esperando el regreso de los planes FONAVI del Gobierno nacional.

Pero también exigiremos mayor esfuerzo, solidaridad y responsabilidad social de aquellas familias que ya accedieron a una vivienda social y que hoy pueden pagar una cuota mayor.

Es momento que retribuyan la solidaridad que recibieron en su momento.

A partir del mes de junio pondremos en marcha una nueva metodología para fijar el monto de la cuota de cada vivienda social.

La deuda será actualizada según el valor actual de su construcción y la cuota a pagar tendrá relación directa con el ingreso y composición de cada familia.

Mientras tanto, queda suspendida la posibilidad de cancelación total de la deuda según el sistema actual.

Para implementar esta nueva metodología de cálculo, estamos construyendo una base de datos con aportes de distintos registros provinciales y nacionales que contienen información pública.

Por ello, y para disponer de mayor certeza y veracidad, en el día de mañana ingresaremos a esta Legislatura un proyecto de ley que releva del secreto fiscal a la Dirección Provincial de Rentas en el caso que el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda requiera datos de beneficiarios o demandantes de viviendas sociales.

Empleo

La fuerte inversión pública que hemos enumerado y la intervención del Estado son acciones para cumplir con el compromiso de generar mejores condiciones para acceso al trabajo.

En pocos días pondremos en marcha programas de inserción laboral, que complementan y amplían los alcances del conocido “Primer Empleo”, y que estarán a disposición de todos los sectores de la economía provincial.

Apostamos a reducir el costo laboral con incentivos que generen empleos sustentables con salarios dignos.

Sumaremos el programa “Segunda Oportunidad”, por lo que daremos respuestas laborales no solo a jóvenes de 18 a 35 años sino también a quienes superen esa franja etárea, que son quienes más sufrieron la destrucción del mercado del trabajo.

Desde el Gobierno provincial aportaremos el equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil durante 12 meses, por cada nuevo empleado que se incorpore.

Por ese empleado incorporado, el empleador podrá acceder a un préstamo a tasa cero, por un monto igual a 13 salarios mínimos por parte del Banco de La Pampa.

Asimismo, ese empleador podrá ofrecer sus bienes o servicios en 6 cuotas, sin interés para el comprador ni costo alguno para su empresa, cuando la transacción se realice a través de las tarjetas de crédito del Banco de La Pampa.

Turismo

Hemos presentado el plan de Gestión del Turismo 2019-2023, con ejes en el desarrollo sostenible, la gobernanza, el mejoramiento de la infraestructura, la conectividad, la comunicación, el desarrollo de la oferta y su calidad, el conocimiento exhaustivo de la demanda, la conformación de productos turísticos y el impulso a su comercialización, así como un monitoreo del cumplimiento de los objetivos por etapas.

El apoyo al desarrollo del turismo en los municipios, en consonancia con la Ley Provincial Nº3092, ya está en marcha, hemos conformando una red con el debido asesoramiento y coordinación desde la Secretaría de Turismo.

Está en su etapa de conclusión la reglamentación de dicha Ley Provincial de Turismo, que nos permitirá implementar registros de prestadores y fijar parámetros de medición de calidad turística y de sostenibilidad de la actividad, entre otras herramientas de gestión.

Estamos trabajando en una cuidadosa calendarización de eventos y fiestas, para evitar la estacionalidad y la superposición entre ellos.

Estamos relevando la oferta de gastronomía pampeana para ser incorporada al producto turístico, de manera de ir conformando mapas, rutas y circuitos. En tal sentido buscaremos incorporar rutas relativas a la producción de alimentos, como la miel, los chacinados, el dulce de leche y el vino, y otras como la del petróleo.

Modernización

Pondremos en marcha el Plan Estratégico de Modernización e Innovación de la Administración Pública Provincial, basado en la incorporación de herramientas de gestión pública a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

La firma digital, el expediente electrónico, los sistemas de contrataciones públicas electrónicas y la identificación única digital del ciudadano constituirán instrumentos estratégicos para impulsar una administración pública moderna, amigable y sin papeles.

Garantizaremos la accesibilidad y sistematización de la información pública para que pueda ser fácilmente encontrada y procesada por los interesados.

Promoveremos la Planificación Estratégica y la Gestión por Resultados, a través de sistemas que evalúen el diseño, la eficacia y la eficiencia de los procesos internos del Estado en la formulación y ejecución de políticas públicas.

La descentralización administrativa es una de las premisas fundamentales que aplicaremos en cada una de nuestras políticas. Continuaremos delineando políticas que fortalezcan derechos de los pampeanos y que acerquen los servicios del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos a cada una de las localidades de la Provincia.

Estamos elaborando un proyecto de ley en materia de contrataciones para la Administración Pública Provincial en forma electrónica, incorporando criterios de eficiencia y eficacia en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios.

Transparencia- información pública

La Pampa ha crecido en el indice de transparencia Presupuestaria Provincial elaborado por el Centro de implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Organismos Técnico no Gubernamental.

De estar en el año 2016 en el último lugar entre todas las jurisdicciones provinciales, a pasar en el año 2019 al puesto número 12 y en continuo crecimiento.

En virtud de ello, seguiremos complementándonos con el CIPPEC en un marco de colaboración, asistencia y capacitación para el diseño de herramientas que potencien la transparencia de la gestión pública.

Ello nos permitirá incorporar accesos como deuda pública, transferencias a municipios, ejecuciones presupuestarias, informes de resultados económicos y financieros, cuenta de inversión al momento de su ingreso al Poder Legislativo y contrataciones del Estado, entre otras.

Transparentar la gestión no es solo mostrar, también es hacer más accesible la búsqueda de la información disponible.

Conectividad

En 2020 EMPATEL será realidad.

Ya contamos con la Licencia de Operador de las Telecomunicaciones.

El Gobierno nacional a través del ENACOM nos ha dado esa a enorme herramienta para cumplir con el objetivo de achicar la brecha digital.

Hemos aprobado su estatuto. En los próximos días ingresaremos a esta Legislatura el pedido de designación del integrante del Directorio que represente a la primera minoría.

Paralelamente, comenzamos a elaborar el plan de negocios y el plan de inversiones de EMPATEL. Dos instrumentos imprescindibles para luego demandar la asignación de frecuencias del estratégico espectro radioeléctrico.

Con ARSAT hemos emprendido un camino de integración y desarrollo de las potencialidades de cada una de las empresas, a partir de complementar infraestructura y asistencia técnica.

En el marco de nuestra integración con la provincia de San Luis y del Tratado del Caldén, concluiremos la vinculación de las redes de fibra óptica de ambas Provincias, lo que nos permitirá elevar considerablemente la calidad del servicio de internet.

Mientras tanto, seguimos invirtiendo para achicar la brecha digital, llevando tecnología a nuestro interior profundo.

Destinaremos 25 millones de pesos para llevar más conectividad y de alta calidad a la localidad de Puelches mediante un radio enlace de alta capacidad desde el nodo El Carancho.

No solo aseguraremos mejor servicio a los Entes Estatales, sino que dispondremos ese recurso tecnológico para que cooperativas o PyMes puedan brindar el servicio de internet de calidad al mismo precio que en el resto de la Provincia.

Educación

Nos propusimos garantizar educación de calidad, inclusiva y equitativa.

Hoy podemos mostrar respuestas a ese compromiso.

Una considerable inversión educativa que asciende al 27% de los recursos del Presupuesto Provincial 2020, obras por 166 millones de pesos para iniciar las clases con infraestructura óptima, una fuerte apuesta para incrementar la formación docente, una revisión permanente de la calidad educativa, una mayor oferta de educación técnica y la vigencia de una paritaria que puso los salarios de los docentes pampeanos en la cúspide nacional, son ejemplos para destacar.

Como un desafío, manifestamos imprescindible repensar la educación secundaria.

Pondremos en marcha un plan de desarrollo integral que involucra un proceso de sensibilización y consulta a los actores sociales, educativos, productivos y sindicales.

En este marco, una de las primeras acciones será este mes de marzo.

Realizaremos un foro de jóvenes con la participación de todos los colegios secundarios de la Provincia. El objetivo es recuperar la voz de los estudiantes para sumarla luego al resto del proceso de consulta durante el año 2020.

Propusimos profundizar la formación de los formadores a partir de la creación de la Red Pampeana de Formación Docente Continua.

Por ello estamos diseñando los marcos pedagógicos, legales y organizativos de la red de distintas propuestas de formación continua.

Un ejemplo es la articulación con la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de La Pampa.

A partir de este mismo semestre pondremos en marcha la Maestría en Formación Docente.

Todas estas propuestas de formación serán financiadas por el Estado provincial. Ello constituye un nuevo mojón en nuestra concepción que la educación debe ser pública y gratuita.

Prometimos fortalecer la educación técnica.

Estamos ampliando la oferta en formación superior, ejemplo de ello son las Tecnicaturas Superiores de Bromatología en Santa Isabel y de Software en Eduardo Castex.

En Santa Rosa iniciaremos, en este primer cuatrimestre, la Tecnicatura Superior en Automatización destinada a la profesionalización de operarios que cuentan con títulos de nivel secundario.

Implementaremos un plan de localización de las aulas móviles ya existentes con ofertas de formación profesional. Instalaremos en el día de mañana la primera de ellas en la localidad de Algarrobo del Aguila, cuya orientación será Reparación de Automotores.

Hablamos de aulas móviles ya existentes porque incrementaremos su cantidad con la adquisición de nuevos dispositivos, para estar cada vez más cerca de los ciudadanos, vivan donde vivan.

Pretendemos acrecentar las oportunidades de todos los pampeanos y para eso iniciamos las mesas de trabajo por microregión para identificar las necesidades de formación en cada entorno productivo.

Complementariamente desde la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo generaremos un ambicioso proceso de capacitación y formación laboral para acompañar a los nuevos trabajadores, dotándolos de herramientas y conocimientos para afrontar los desafíos que nos impone el futuro del trabajo.

También impulsaremos un plan de capacitación en oficios junto a sectores económicos, sindicatos representantes de trabajadores y municipios, a fin de llegar a todas las localidades como complemento de las ofertas educativas de formación laboral.

Acompañamos y apoyamos el Programa de la Universidad Nacional de la Pampa que lleva ofertas a cuatro localidades de la Provincia: Realicó, Telén, Macachín y General Acha, brindándole a los jóvenes pampeanos la oportunidad de iniciar carreras universitarias en su localidad o en localidades cercanas.

La enseñanza de la Educación Sexual Integral en las escuelas es un derecho de nuestros niños, niñas y jóvenes y una responsabilidad que no vamos a eludir. En consecuencia, ampliaremos y profundizaremos la formación docente en esta temática.

Cultura

Hablar de cultura es nombrar un derecho esencial de todos los ciudadanos.

Promoverla es combatir las desigualdades, es estimular la creatividad, cuidar el patrimonio, fomentar la capacitación y relacionar la comunicación, la ciencia, la investigación.

La creciente movida cultural pampeana se nutrirá de la Feria Provincial del Libro y su correlato en la participación en la Feria Nacional en Buenos Aires, las múltiples actividades por el “Año Centenario Olga Orozco”, los encuentros Patagónicos de la Cultura y de las Tejedoras, del Teatro Adolescente y de Artesanos Urbanos, la Feria Provincial de la Música y los conciertos de la Banda Sinfónica y de los Coros Provinciales de adultos y niños, solo por mencionar alguno de ellos.

Todo ello, sumando capacitación, asesoramiento y asistencia permanente a las Bibliotecas Populares y en áreas específicas como archivo, patrimonio y museos.

Somos una Provincia joven pero un territorio ancestral que reconoce y respeta a los pobladores originarios como parte importante de nuestra historia.

Por eso en esta gestión decidimos sumar al equipo de la Secretaría de Cultura, la coordinación del Consejo Provincial Aborigen, ámbito de diálogo y de intercambio que parte de reconocer sus derechos específicos y atender necesidades y propuestas de las comunidades, para avanzar en conjunto.

Desarrollo Social

La crisis económica obligó al Gobierno nacional a fijar prioridades. La principal de ellas se focalizó en la atención de los sectores vulnerables.

Las primeras acciones de nuestra gestión, en consonancia con la decisión del Gobierno nacional, fue reforzar considerablemente el financiamiento de los programas de contención social.

Incrementamos un 50 % el Presupuesto del programa “Pro Vida” que fortalece espacios de recreación en las 80 localidades de la Provincia, logrando una mayor participación de la familia, un 11% superior al año anterior.

Los programas alimentarios fueron incrementados un el 53% acorde al valor de la canasta básica de alimentos, mientras que el financiamiento del programa de indumentaria escolar se incrementó en un 64%, en línea con el costo de la canasta escolar.

Dimos continuidad a la asistencia económica a 9.000 familias en situación de vulnerabilidad social, para atenuar las consecuencias generadas por la eliminación del programa de subsidios a la energía por parte del anterior Gobierno nacional.

En conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pusimos en marcha el programa nacional conocido como “Tarjeta AlimentAR”. Más de 10 mil familias beneficiadas con una inversión de 660 millones de pesos anuales. Un programa síntesis de contención local y movimiento económico local.

Sin embargo, tenemos muy en claro que se trata de paliativos, de medidas que deben ser transitorias.

No vamos a abandonar el convencimiento que la mejor política social es generar trabajo.

En esa línea, desde el Ministerio de Desarrollo Social fortaleceremos la Economía Social, a partir de mantener y mejorar programas de acceso al financiamiento sin intereses.

Mantendremos un firme apoyo a los emprendedores, a través de la Ley 2870 y de la Ley de Descentralización financiaremos proyectos en funcionamiento y nuevos proyectos que sean leccionados por los consejos consultivos locales. Para ello destinaremos 130 millones de pesos.

Profundizaremos el trabajo para los más débiles y vulnerados.

Los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores tendrán mayor visibilización, a partir de darles una participación preponderante en el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a ellos.

Con la descentralización como herramienta fundamental para dar más y mejores respuestas, seguiremos propiciando la reconversión de más espacios de cuidados en Primera Infancia en Centros de Desarrollo Infantil, en todo el territorio Provincial y acompañaremos la creación de más Unidades Locales de Protección de derechos para niñas, niños y/o adolescentes.

En el día de mañana ingresaremos a esta Legislatura el Proyecto de Ley de Procedimiento Penal para Adolescentes, un instrumento de avanzada, moderno y enteramente compatible con el marco normativo nacional e internacional vigente en la materia.

Implementaremos Foros de Participación Ciudadana Juvenil a fin de escuchar y atender las demandas de nuestra juventud.

Incorporaremos más y mejores servicios al programa “Tarjeta Joven” acompañando a los jóvenes pampeanos que se encuentran viviendo fuera de la Provincia, como así también generando programas que sirvan al desarrollo de los jóvenes artistas pampeanos.

Seguiremos trabajando para que cada vez mas pampeanos puedan integrarse a la actividad deportiva social, inclusiva y solidaria. A esa masificación le incorporaremos sistematización, en un marco de articulación entre el deporte social y el deporte federado.

Los clubes seguirán teniendo el apoyo logístico y económico de este Gobierno, una forma de retribuirles esa enorme tarea de contención social que realizan.

Mujer

La urgencia del tratamiento de una agenda de género que abarque todos los niveles del Estado y la sociedad en general, exigen una presencia constante y activa de la Secretaría de la Mujer en pos de la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

Esa creciente demanda nos obliga a incorporar nuevos programas de capacitación, asesoramiento y contención, en concordancia con los principios de equidad e igualdad de oportunidades.

Algunas de esas respuestas requieren la aprobación por parte de esta Legislatura de nuevas herramientas de gestión.

Pretendemos aprobar un Protocolo Provincial de Actuación, para la prevención y erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral de la Administración Pública Provincial.

Presentaremos un nuevo proyecto de ley “De Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política”, incorporando las sugerencias realizadas, y remitidas al Poder Ejecutivo, durante el debate en comisión de esta Legislatura el año pasado.

Para la capacitación que establece la Ley Micaela, los agentes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, realizarán el curso on-line en virtud del convenio acordado entre la Secretaría y el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

Las máximas autoridades de los tres Poderes contarán con capacitaciones diseñadas de manera específica, mientras que intendentes, jueces de paz y concejales serán instruidos en ámbitos ordenados por microrregiones.

La temática de género ha ocupado un lugar importante en las agendas de los gobiernos justicialistas.

En esta gestión hemos fortalecido su estructura interna, jerarquizando su organigrama funcional y asignándole mayor presupuesto.

Aunque parezca utópico, pretendemos una comunidad sin violencia, el ideal de una sociedad con igualdad de derechos para todos, trabajando tenazmente para que “La Pampa, provincia libre de violencia” sea una marca registrada en nuestro País.

Salud

Seguiremos garantizando el acceso a la Salud Pública, en un marco prestacional de calidad y equidad, accesible a cada ciudadano, sin distinción ni discriminación.

La principal estrategia reside en consolidar la capacitación del recurso humano, la calidad de la infraestructura, y la actualización permanente del equipamiento.

Ello nos permitirá incrementar el nivel prestacional, haciendo un uso cada vez más eficiente de los recursos económicos y tecnológicos. El emblema de este paradigma es sin dudas el sistema de telemedicina.

Seguimos avanzando en la construcción del nuevo Hospital de Complejidad Progresiva en la ciudad de Santa Rosa, planificando su puesta en marcha a mediados del próximo año, un gran logro que demandará una inversión superior a los dos mil millones de pesos.

Además, seguiremos mejorando y ampliando la infraestructra y el equipamiento en el resto de la Provincia. General Pico, Realicó, Intendente Alvear, General Acha, Anguil, Santa Isabel, 25 de Mayo, Alta Italia son ejemplos de esa decisión.

Un párrafo destacado merece el abordaje de la Rehabilitación de la secuela Neuromotora. Si bien hemos incrementado notablemente las prestaciones del área de rehabilitación, queremos seguir mejorando.

Por ello, durante el 2020 tendrá pleno funcionamiento la Red Provincial de Rehabilitación integrada por los Centros de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas, del Hospital Gobernador Centeno y del nuevo Centro en Ingeniero Luiggi.

Medicamentos

El acceso gratuito a los medicamentos para las personas vulnerables que se atienden en el Sistema Público de Salud ha sido garantizado.

Aún a pesar que, en 2019, el índice específico del sector salud aumentó 20 puntos por encima del índice general de precios.

Con la convicción de continuar ese camino y en pos de una mayor eficiencia en la aplicación de los fondos públicos, pondremos en marcha este año el Laboratorio de Medicamentos en la ciudad de General Pico.

Ello permitirá ser productores e integrar la Red de Laboratorios Públicos con otras provincias, fieles al objetivo de incursionar y regular el mercado de los medicamentos.

Con el objetivo de avanzar rápidamente, en el día de mañana ingresaremos el proyecto de ley relacionado con la administración de este nuevo emprendimiento Estatal.

En línea con esta política pública, y en conjunto con el esfuerzo de sus propios afiliados, la obra social estatal SEMPRE ha incrementado a partir de hoy la cobertura de medicamentos.

Los medicamentos de uso crónico, que actualmente tienen una cobertura del 53% pasarán a ser cubiertos en un 80%. Aquellos de uso eventual tendrán una cobertura del 63%, que en la actualidad asciende al 40%.

Se incrementará considerablemente la cantidad de monodrogas prescriptas por marca comercial que tienen una cobertura del 100%.

Todo ello, significará un incremento de la inversión mensual de siete millones de pesos.

Adicciones-salud mental

En el marco de una política integral de Salud Mental y Adicciones que ofrece respuestas descentralizadas para nuestra Provincia, estamos próximos a inaugurar el Centro Educativo Terapéutico en la localidad de Arata.

La restauración, readecuación y puesta en valor del edificio de la ex Escuela Hogar Rural “San Roque”, insumió una inversión de 4 millones de pesos, acción llevada adelante con el invalorable apoyo y compromiso del señor intendente de Arata.

Se trata de una iniciativa interministerial que dará respuestas específicas en materia de salud mental y consumos problemáticos para los casos más complejos, con el objetivo de ampliar la accesibilidad a los servicios de salud, favoreciendo procesos de inclusión social.

El lugar será abierto a la comunidad y ofrecerá alojamiento para jóvenes, psicoterapia con abordaje social y psiquiátrico, hospital de día de jornada completa con talleres de arte, de inclusión socio-laboral, y ofertas educativas de alfabetización y finalización del nivel secundario.

El centro se encuentra ubicado estratégicamente ya que atenderá la demanda de 20 localidades del norte provincial, en el cual habita el 40% de los pampeanos.

Asumimos la responsabilidad de dar esta respuesta a esas familias, que, aunque vivan en pequeñas y medianas localidades necesitan un Estado presente y cercano que los acompañe y contenga.

Recursos hídricos

La defensa de nuestros ríos seguirá siendo inclaudicable.

Nuestra persistente cruzada contra Portezuelo del Viento en manos de Mendoza ha dado sus frutos. Actores institucionales, sociales y económicos de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires se han sumado al reclamo pampeano para exigir, en primer lugar, un estudio de impacto ambiental que abarque toda la extensión de la cuenca.

Estamos convencidos que 2020 será el año del regreso definitivo del Río Atuel.

Ese desierto que construyó Mendoza en el oeste pampeano volverá a tener vida.

El objetivo posterior será insistir con la creación de la autoridad de Cuenca para ser parte del manejo de sus aguas y así proyectar nuestro río como el motor del desarrollo del oeste pampeano.

En tal sentido, ya hemos constituido la Comisión Pampeana que nos representa en la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior.

La representatividad política y social de sus integrantes expresa la transversalidad que une a los pampeanos en la defensa de nuestros ríos.

Ya contamos con el Informe de avance del “Estudio del Caudal Ambiental y Daños Ambientales y Socio Económicos”, llevado a cabo por la Universidad Nacional de La Pampa en el marco del reclamo de propiedad sobre el río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó.

Finalizado, será un elemento trascendental para iniciar un nuevo reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.

Hace pocos días, el Comité de Cuenca del Río Quinto avanzó en el diseño del Plan Director que permita elaborar un plan de obras para regular los excedentes hídricos buscando morigerar los efectos negativos de las crecidas.

Finalizaremos el Inventario de los Recursos Hídricos Provinciales.

Esa visión integradora con eje en el agua, su cuidado y su sustentabilidad, será la columna vertebral del futuro Plan Hídrico Provincial.

Seguridad

Para garantizar seguridad no alcanza solamente con invertir en mejoras edilicias, adquisición de vehículos, herramientas o equipamiento policial.

Es esencial contar con un cuerpo policial capacitado y entrenado.

Para eso reforzaremos la formación permanente y profesionalización del personal policial.

Mejorar sus capacidades prácticas, sus condiciones técnicas, sus saberes y conocimientos permitirá mayores y mejores respuestas a problemáticas emergentes, como los delitos económicos, lavado de activos o el ciber crimen.

Por tal motivo gestionamos ante la Universidad Nacional de La Pampa, para que el personal superior pueda integrarse a la carrera de Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana.

Aun así, no podemos hacernos los distraídos ante el aumento de hechos delictivos contra la propiedad perpetrados por delincuentes foráneos.

Por ello, a esa mayor capacitación le agregaremos reasignación, y si es necesario, incorporación de más efectivos, para tener más presencia en las vías de acceso a nuestra Provincia.

Esa mayor y mejor cobertura acompañada por la incorporación de recursos tecnológicos, ampliarán la protección ciudadana por parte del Gobierno provincial.

Asimismo, dijimos que era imprescindible incorporar más herramientas para la lucha contra el narcotráfico.

Pondremos en marcha un Seminario Permanente de formación para el trabajo en materia de toxicomanía, destinado a los aspirantes a agente de policía y cadetes del Instituto Superior Policial.

Así, los miembros de la Fuerza de Seguridad egresarán con los conocimientos necesarios para llevar adelante la prevención y persecución del delito y, sobre todo, cumplir con las exigencias requeridas por la Justicia Federal.

Culminado este Seminario Permanente, reforzaremos las divisiones de toxicomanía incrementando en un 30% la dotación de personal especializado.

Toda la normativa en seguridad debe estar a la altura de la realidad actual, concebida para mejorar el desempeño del sistema de seguridad, facilitar el trabajo de la justicia y promover derechos de la ciudadanía, aunque en un marco de compromiso social.

No solo el conjunto de leyes que rigen la institución policial son materia de estudio.

También están en proceso de análisis y revisión las actividades que tienen vinculación e impacto sobre la seguridad ciudadana y que abordan el rol de las empresas de seguridad privada y vigilancia, videovigilancia y alarmas y de su personal.

Por ello, convocaremos a distintos sectores de la sociedad, entre ellos a los Organismos de Derechos Humanos para que, a través del Ministerio de Seguridad, presenten sus propuestas para ser incorporadas a los proyectos de ley que regulan la seguridad pública y la institución policial, dejando atrás el cuerpo normativo de facto que rige en la actualidad.

De esa manera, entre todos lograremos una legislación democrática, participativa y de vanguardia respecto a la visión de la seguridad pública y ciudadana.

Descentralización

Durante estos 80 días, este Gobierno ha acompañado a cada uno de los intendentes, sin importar el partido al que pertenezca, ayudándolos a paliar los efectos de la disminución de sus ingresos tanto por cobro de tasas como por el impacto de la menor coparticipación federal de impuestos.

Compartimos con la gestión anterior la necesidad de avanzar en una reforma a la Ley de Coparticipación Municipal.

Esta Legislatura debate un proyecto de ley que busca hacer más ecuánime la redistribución de lo recaudado por impuestos nacionales y provinciales con una mirada puesta en el desarrollo armónico de todo el territorio pampeano. Sin dudas, el aporte de los intendentes será fundamental.

Como lo expresáramos anteriormente, la reconversión de Pampetrol nos permitirá generar energía por fuentes alternativas. Una de ellas será a partir de la utilización de residuos orgánicos.

Por ello, avanzaremos en una complementación entre la Empresa provincial y los municipios.

Generaremos energía resolviendo considerablemente la problemática del tratamiento de la basura domiciliaria que hoy mucho aqueja y ocupa a los intendentes.

Este proyecto cuenta con el aval político del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para recibir asistencia financiera internacional y tiene sustento técnico en el trabajo de consultoría realizado en numerosos municipios durante la anterior gestión provincial.

En pocos días reuniremos el Consejo Provincial de Descentralización para coincidir en acciones futuras, asignar recursos y avanzar en proyectos que generen actividad económica en sus territorios.

Junto a cada intendente diseñaremos instrumentos de ordenamiento territorial acordes a las necesidades de todos los Municipios y Comisiones de Fomento, para que sus recursos y los que reciben sean aplicados en desarrollo armónico y sustentable de su localidad.

Es imprescindible empezar a abordar el crecimiento de Santa Rosa y de Toay en forma conjunta, entre sus intendentes y este Gobierno provincial.

Debemos concebirla como un área metropolitana en la que conviven problemáticas comunes y responsabilidades de jurisdicciones distintas.

Por eso no solo continuaremos trabajando con el Gobierno nacional en la concreción del programa del Banco Interamericano de Desarrollo que aborda el desarrollo de áreas metropolitanas del interior, sino que comenzaremos a planificar otras intervenciones tripartitas.

Incorporaremos la ciudad de Toay a la Unidad Ejecutora que elabora el Plan General de Saneamiento, inicialmente conformada por nuestro Gobierno, por Santa Rosa y por la Universidad Nacional de La Pampa.

Los desagües pluviales y cloacales, la explotación del recurso acuífero en el marco de un crecimiento explosivo, ameritan la integralidad del abordaje.

Asimismo, estudiaremos la viabilidad de un sistema de transporte de pasajeros unificando ambos ejidos en una sola área de concesión, a partir de la conectividad vía terrestre pero también de la infraestructura ferroviaria.

General Pico será la capital alternativa de La Pampa, una decisión federal de nuestro presidente, Alberto Fernández.

Como tal seguirá teniendo un fuerte apoyo Provincial. No solo repavimentaremos, ampliaremos desagües pluviales, construiremos viviendas, ampliaremos su Hospital, sino que avanzaremos en la ejecución del nuevo parque industrial.

A partir de la compra de tierras, impulsaremos la construcción de toda su infraestructura, tanto de servicios logísticos como de servicios públicos como también las obras de accesibilidad al mismo.

Conclusiones

Estas acciones son la base de nuestro plan de Gobierno.

Algunas de corto plazo, lógicas para atender la coyuntura. La mayoría, planificadas para abordar el mediano y el largo plazo.

Con objetivos concretos y herramientas precisas.

Con objetivos concretos: calidad educativa y sanitaria, contención para los vulnerables, protección ciudadana y el más importante, crear trabajo para generar movilidad social ascendente.

Con herramientas precisas: compromiso, creatividad y profesionalidad para demostrar que el Estado puede ser cada día más eficiente y moderno para dar mayores y mejores respuestas.

Señoras y señores diputados.

Lo dije y lo reitero, los convoco a trabajar juntos.

Muchas de las acciones de Gobierno que hemos enumerado y las que ya hemos enviado a esta Legislatura necesitan transformarse en políticas de Estado.

Queremos que sean patrimonio de todos los pampeanos, no de un Gobierno de turno.

Para lograrlo, necesitamos de su compromiso y de sus aportes.

De la misma manera que el presidente de la Nación plantea que la Argentina solo saldrá adelante con la ayuda de todos los argentinos, La Pampa nos necesita a todos nosotros para desarrollarse definitivamente.

Por último, dejo oficialmente inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias correspondiente al año 2020 de esta Cámara de Diputados.