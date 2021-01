WhatsApp: cómo guardar los mensajes en caso de abandonar el mensajero

Los cambios en la política de privacidad de la app de Facebook provocaron un éxodo de usuarios. ¿Cómo conservar los chats en caso de migrar a otro servicio?

WhatsApp permite hacer una copia de seguridad de los chats, que se almacenan en un archivo de texto.

“Escuchamos de mucha gente sobre la confusión que existe en torno a nuestra actualización reciente. Hubo mucha desinformación que causó preocupación y queremos ayudar a todos a comprender nuestros principios y los hechos”, dijeron desde WhatsApp en referencia a la nueva política de privacidad que regirá en el mensajero a partir de mayo.

Hace algunas semanas, los usuarios de WhatsApp encontraron en la app una notificación que adelantó el cambio. En la práctica, Facebook (dueño del servicio) tendrá mayores poderes para acceder al contenido. Eso sí: no podrán revisar los mensajes, que siguen estando encriptados. Los responsables de la aplicación señalaron que la recopilación de información es útil para “operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar” sus servicios. Pero más allá de esa aclaración, la movida preocupó a los usuarios y provocó que algunos expertos alcen su voz.

Reportes apuntaron a un éxodo de usuarios que, como respuesta al cambio, decidieron buscar alternativas en las que (al menos en los papeles) haya un mayor respeto por la privacidad. En ese marco, aplicaciones de mensajería como Signal y Telegram registraron un crecimiento, tal como contamos acá.

Quienes se pasan a otros mensajeros deben tener en cuenta cómo guardar los mensajes antes de abandonar WhatsApp. A continuación repasamos el paso a paso para hacerlo.

WhatsApp: cómo conservar los mensajes

Para comenzar, es preciso señalar que el siguiente proceso no supone mover el contenido de WhatsApp de un dispositivo a otro (por ejemplo cuando se cambia de teléfono), sino guardar los mensajes que se intercambiaron en la app de Facebook.

También es importante notar que no se trata de una exportación tradicional: los chats de WhatsApp no podrán ser descargados e inyectados en otro mensajero como Telegram o Signal. En ese orden, la función de exportación es útil en caso de desinstalar WhatsApp e instalarlo nuevamente (para una restauración) o si se mueve la aplicación a un nuevo dispositivo. Es decir, no sirve si la idea es abandonar WhatsApp.

Entonces, ¿qué se consigue en este caso? Una copia de seguridad, que se guarda como un archivo de texto sin formato. Otro detalle: hay que hacerlo chat por chat.

La mecánica varía según el sistema operativo del smartphone. En equipos con Android hay que tocar los tres puntos que están en el sector superior derecho de la pantalla, tocar en “Más” y luego en “Exportar chat”. Repetimos: hay que hacerlo en cada chat que se desea conservar en este backup. La herramienta permite elegir si se guardan también las imágenes y los videos de esa conversación. Al final del proceso hay que escoger dónde se almacenará el archivo y también es posible compartirlo, por ejemplo a través del correo electrónico.

En iOS es preciso abrir una conversación, tocar en la parte superior y elegir “Exportar chat”. También es posible escoger si se desean conservar las fotos y los videos.