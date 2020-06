Vuelven a cobrar el boleto de colectivos en Santa Rosa

Desde este miércoles, 1 de julio, el Ente Municipal de Servios Urbanos, responsable del transporte público por colectivos, dispondrá la incorporación de una unidad más por línea “lo que redundará en un recorte en la frecuencia entre un colectivo y el siguiente, en todas ellas”, según se explicó desde la Municipalidad de Santa Rosa. Además, vuelven a cobrar el boleto de colectivos que estuvo un mes gratis.

En promedio, circulará un colectivo cada 40 minutos, en alguna línea la frecuencia será un poco mayor y en otra un poco menor, según el recorrido.

La frecuencia con la que circulan los colectivos hasta hoy es de una hora y quince minutos, frecuencia habitual de los días domingos en tiempos de normalidad. Esta frecuencia se mantendrá, pero únicamente para los días sábados, domingos y feriados.

En el resto de la semana, de lunes a viernes, al incorporarse un colectivo más por línea, la frecuencia será cada 30, 40 o 50 minutos, según la línea, ya que hay algunas de un recorrido más extenso que otras.

A partir de este miércoles los horarios podrán ser consultados en la página web del municipio.

SUBE

También a partir de este miércoles, los pasajeros que utilicen el servicio de colectivos deberán abonar su pasaje con la tarjeta SUBE. El precio del boleto será de $34,50 (pesos treinta y cuatro con cincuenta centavos). Jubilados, excombatientes y personas discapacitadas pagan solo el 50 por ciento.

Como los trámites administrativos no estaban terminados, el boleto de colectivos en la ciudad no se cobró tras la estatización del servicio. Se hizo para que los subsidios nacionales no llegaran a manos de Autobuses Santa Fe, exprestadora del transporte urbano en la ciudad.

Desde el EMSU también se informó que la recarga de tarjetas se podrá hacer, como era costumbre, en los comercios adheridos al sistema.

Y para tramitar una tarjeta SUBE, se podrá concurrir exclusivamente a la oficina de la dirección de servicios públicos y transporte del municipio, en la terminal de ómnibus, de lunes a viernes, de 8:00 y 16:00 horas.