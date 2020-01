Vuelve el exitoso Festival de Calles, ahora en Toay

Tras el éxito que tuvo en la ciudad de Santa Rosa, el Centro Empleados de Comercio (CEC) y la Cámara de Comercio, Industria y Producción anunciaron una nueva edición del «Festival de Calles». En esta oportunidad, el evento será el viernes 24 de enero en Toay. «Mucha gente lo pedía», admitió Roxana Geringer, secretaria de Acción Social del CEC, quien destacó al sector gastronómico de esa localidad por acompañar la propuesta.

En sus tres ediciones, el Festival de Calles logró convocar en Santa Rosa a más de 16 mil personas y generar así un movimiento económico de casi 20 millones de pesos. Ante este éxito, y por el fuerte reclamo de la gente, el CEC y la Cámara de Comercio decidieron replicar la propuesta: esta vez, en Toay.

Así lo confirmó Roxana Alejandra Geringer, secretaria de Acción Social del CEC, quien se encuentra dentro del equipo de la organización de este evento cultural y gastronómico. «Nos gustó la idea de hacerlo en Toay, por tema de cercanías y porque ya habíamos hecho tres en Santa Rosa. Además, la gente la pedía y surgió la opción de hacerlo en esa localidad», precisó la gremialista .

El festival se llevará a cabo el viernes 24 de enero, en la intersección de las calles España y 9 de Julio. Habrá shows en vivo de artistas locales y también se ambientará un corredor gastronómico al aire libre. ¿El horario? La cita será de 20.30 a 1 de la mañana del sábado. «Será muy distinto a las ediciones de Santa Rosa, la idea es fomentar lo local, será una verdadera feria de calle», anticipó Geringer.

Organización.

Según precisó la gremialista, se espera que el flujo de gente sea «importante» para la localidad, por lo que el sector gastronómico está trabajando en conjunto, anticipándose así a una gran demanda. «Estamos calculando que habrá un poco más de personas de las que fueron en el primer Festival en Santa Rosa. Si tenemos en cuenta solamente la gente de Toay, creemos que van a ir entre 2.000 y 2.500 personas, no sabemos si la gente de Santa Rosa se va a sumar», sostuvo.

«Los gastronómicos en Santa Rosa están acostumbrados a recibir mucho flujo de gente y a atender mucha demanda entre ellos solos. En Toay, como el sector es más reducido, lo que pasó es que ellos mismos nos indicaban a qué otros locales podíamos invitar», remarcó Geringer, quien destacó: «Va a ser bien feria de calle», precisó.

Sobre las expectativas que se tiene sobre esta nueva edición, la gremialista señaló que es «un evento que no solo busca generar movimiento económico y de gente sino también que pueda haber contacto entre los miembros del sector». Y agregó: «Esto es buenísimo, porque es fomentar el comercio local. Así que ojalá tengamos los mismos resultados que en Santa Rosa».

-¿El sector gastronómico de la capital pampeana va a participar?

-En principio, fue pensar que si no alcanzaba con los gastronómicos de Toay, íbamos a invitar a gente de Santa Rosa, pero la verdad que no fue necesario. Hasta los que tienen rotiserías se pusieron de acuerdo para unirse y trabajar juntos para poder participar. Así que va a ser sólo gente de Toay.

Transporte urbano.

Finalmente, Geringer indicó que mantuvieron un encuentro con «la empresa de transporte que realiza el recorrido Santa Rosa-Toay para que pongan tres micros más y agregaran uno más a la una de la mañana, horario en que esperamos que tenga cierre el festival. Esto es fundamental, porque es importante que se tenga una alternativa económica y segura».