Vuelco en la Ruta Nacional 35

Una persona oriunda de Santa Rosa que se conducía en un utilitario ayer a la madrugada por la ruta nacional 35, al sur de Eduardo Castex, protagonizó un vuelco y no sufrió lesiones de gravedad. El siniestro se produjo en momentos que llovía, y no se descarta que la acumulación de agua sobre el pavimento haya provocado la pérdida de control del conductor.

Fuentes oficiales indicaron que el accidente se registró aproximadamente a las 6.45 horas, a la altura del kilómetro 397. El automovilista fue asistido en el Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex, donde se constató que no presentaba lesiones de consideración.

El Renault Kangoo circulaba por la ruta 35 en sentido sur a norte, cuando el conductor perdió el control presumiblemente «por la lluvia y el agua acumulada sobre la cinta asfáltica», agregaron voceros policiales.

La policía dio aviso al hospital de Eduardo Castex para que le brinden asistencia médica, y constataron que no presentaba heridas de gravedad.