«Volver a fase 2 sería castigar a los que se están cuidando»

El gobernador Sergio Ziliotto insistió en que los contagios se dan en encuentros sociales. «No podemos poner un policía en cada puerta», apuntó para hacer un llamamiento a la responsabilidad social. Qué dijo sobre la posibilidad de un colapso.

«No podemos poner un policía en cada puerta», dijo el gobernador Sergio Ziliotto, para descartar el regreso a la fase 2, a pocos días de las fiestas, frente al pico de contagios de coronavirus.

«Hay un pacto de silencio para no llegar aislados a las fiestas. Les pediría que no lleguen contagiados o en el CEAR», reclamó el gobernador, en referencia a las personas contagiadas que no informan sobre sus contactos estrechos para que no lleguen aislados a las fiestas de fin de año.

Por otra parte, si bien consideró que «es cierto como dijo el doctor Kohan» en la conferencia del día anterior, «que podemos llegar al colapso del sistema», también pidió que la población «se quede tranquila que no vamos a llegar al colapso, porque vamos a tomar las decisiones necesarias para que eso no ocurra».

El gobernador aseveró que el ministro de Salud, Rubén Kohan, fue claro el día anterior respecto a la situación del brote. «Estamos en una de las etapas más difíciles, porque hubo decisiones que significan más circulación. Por eso decimos que cuando llegamos a un nivel de apertura, la presencia del estado es mínima al lado de la preponderancia que tiene que tener el nivel social. Si nueve meses después de la pandemia tenemos que ponerles un revolver en la cabeza para que entiendan qué hay que hacer, estamos muy mal como sociedad», lamentó.

El gobernador indicó que el sistema está por debajo del pico de 14 camas con respiratorio ocupadas. «Pero no alcanza la presencia del estado. Se pregunta si retrocedemos, hoy hacerlo sería castigar a los que se cuidan. La enorme mayoría de contagios nacen en encuentros privados. ¿Necesitamos un policía en cada puerta o en cada quinta?», disparó.

«Pedimos que los últimos 14 días haya la menor actividad oficial. No son las últimas fiestas, pero si no cambiamos de conducta quizás lo sean para nuestros adultos mayores. Es el momento de responder como sociedad», instó.

«Cuando entendimos que el sistema está fortalecido y que es necesario el equilibrio que llevamos de hace tiempo, de no abandonar el norte de la salud de los pampeanos y que tengan trabajo, decidimos flexibilizar», explicó. «No estamos arrepentidos de abrir ninguna actividad económica. El registro de trazabilidad tiene a más de 300 mil personas. Poner restricciones es castigar a los que se cuidan. los que hacen fiestas clandestinas la van a seguir haciendo siempre. Nos tiene que hacer pensar a la sociedad. La enorme mayoría se cuida, tenemos que empezar a tener un rol activo y marcar las conductas de los demás cuando pueden perjudicar la salud de un ser querido», insistió.

«Es cierto como dijo el doctor Kohan que podemos llegar al colapso del sistema. Pero quedense tranquilos que no vamos a llegar, vamos a tomar las decisiones necesarias para que eso no ocurra», afirmó.

La Pampa, y particularmente Santa Rosa, sufrió en los últimos días un brote de casos de coronavirus. Solo entre miércoles y jueves se acumularon 489 contagios.

Las autoridades sanitarias vienen advirtiendo, casi con desesperación, el «relajamiento» en el que entró la población.

Esa situación se generó, sobre todo, a partir de la habilitación -luego suspendida- del denominado «Festival de las Calles» que organizaron el Centro Empleados de Comercio y la Cámara de Comercio de Santa Rosa.

La Feria del Regalo, que comienza hoy y se extiende hasta el próximo 23 de diciembre, también genera preocupación.

Ayer, cuando le consultaron sobre el tema, el ministro de Salud, Mario Kohan, respondió: «no recomendamos las aglomeraciones. Hasta ahí es mi respuesta».