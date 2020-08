Violento choque en Villa Santillán

Un motociclista debió ser trasladado de urgencia al hospital Lucio Molas, luego de protagonizar un impactante choque contra un automóvil, en la intersección de las calles José Luro y Brasil, en el barrio de Villa Santillán Oeste. La conductora del vehículo resultó ilesa.

Todo ocurrió en la tarde de ayer, a las 18.15, cuando un cadete se trasladaba sobre la calle Brasil, en dirección sur a norte. Al llegar a la intersección de José Luro, una Volkswagen Sandero, que iba de este a oeste, impactó a la motocicleta que, según testigos, conducía a gran velocidad.

«La Sandero -conducida por una mujer- venía por la calle Brasil, al llegar a la esquina se encuentra con el cadete. El vehículo frenó pero no pudo impedir que chocara contra la moto que, al ver al auto, intentó esquivarlo pero no lo logró y lo impactó en su lateral derecho», indicaron fuentes en el lugar del hecho. «Se me cruzó, venía rápido y no llegué a parar», explicó la conductora a la Policía.

Tras el choque, el motociclista -un hombre mayor- cayó herido al piso, por lo que se dio aviso al Servicio de Emergencia Médica (SEM), que acudió inmediatamente. «Sufrió un fuerte golpe, tiene fracturas en al menos uno de sus pies fracturados, por lo que se lo trasladó al hospital. Estaba conciente», indicaron a este diario.

Además del personal médico, también se participaron del operativo efectivos de la Seccional Tercera y de la División de Accidentología que, una vez que trasladaron al hombre al nosocomio, mantuvo cortado el tránsito para realizar las pericias correspondientes.