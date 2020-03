Villarino: Un hombre quedó detenido por abusar de dos hermanas en un campo

Un hombre quedó detenido e imputado por abusar sexualmente de dos hermanas en un campo del partido de Villarino.

El sospechoso, a quien no se identifica para preservar a las menores, ya se encontraba tras las rejas por uno de los casos, pero en las últimas horas la justicia bahiense lo acuso formalmente por el restante.

Las víctimas tenían 8 y 15 años al momento de los hechos, que ocurrieron en un establecimiento rural cercano a Pedro Luro.

El hecho por el que en las últimas horas fue acusado el individuo se produjo en 2018, cuando el procesado, aprovechando que trabajaba en el mismo campo junto a la familia de las pequeñas y la relación de amistad que tenían, atacó a la chica de 15 y habría intentado violarla.

Fuentes judiciales mencionaron que en primera instancia el caso había sido caratulado por la justicia de Garantías como abuso sexual simple, por lo que no se ordenó la detención en el marco de esta causa.

La fiscal Marina Lara, a cargo de la UFIJ Nº 14, apeló la decisión ante la Cámara Penal, cuyos magistrados le dieron la razón y entendieron que la calificación legal era la de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por lo que ordenaron que otro juez de Garantías analice el pedido de detención realizado por la representante del Ministerio Público.

De esta forma, la titular del Juzgado Nº 3, Graciela Susana Calcinelli, analizó la cuestión e hizo lugar a la solicitud de la fiscalía, ordenando que el sospechoso también quede detenido por esta causa.

En la víspera el procesado fue indagado y negó ser autor de los hechos que se le imputan.

El otro caso

La otra víctima, de 8 años al momento del abuso, logró contar lo que le sucedía en la escuela, por lo cual los directivos del establecimiento convocaron de inmediato a sus familiares y comunicaron la situación a las autoridades.

Trascendió que la nena habría sido sometida en al menos 10 oportunidades y se encontraba amenazada por el acusado.

Su madre, en diálogo con el servicio informativo de LU2, dijo a fines del año pasado que su hija le pidió perdón por no haber podido decírselo a ella.

“En la escuela no sabían cómo explicarme la situación de lo que estaba pasando. No entendía nada, no podía creer que me esté pasando esto con mi nena. Mi primera reacción fue de querer matarlo”, señaló la mujer.

Fuente:lanueva.com